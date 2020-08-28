Украина заняла $328 млн, чтобы рассчитаться по старым долгам.

Украина заняла $328,79 млн, продав еврооблигаци американскому банку JP Morgan. Эти деньги потратят на то, чтобы рассчитаться по ВВП-варрантам – ценными бумагами, выплаты по которым привязаны к росту ВВП.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте Минфина Украины.

"Украина увеличила на $328,79 млн общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 7,75% и погашением 1 сентября 2020 года, общая непогашенная сумма которых составила 1,36 миллиардов долларов США. JP Morgan выступил единственным покупателем и лид-менеджером транзакции. Привлеченные средства будут использованы для завершения расчетов по активной операции по управлению долгом, которая заключалась в выкупе на открытом рынке государственных деривативов (ВВП-варрантов) в 2020 году", – сообщили в министерстве.

В чем особенность расчетов по ВВП-варрантам

ВВП-варранты (VRI) – долговые ценные бумаги, которые инвесторы получают вместо списанной части долга.

Украина выпустила ВВП-варранты после того, как избежала дефолта в 2014-2015 годах. Минфин под руководством Натальи Яресько договорился о списании 20% внешнего долга Украины (около $ 3,6 млрд) и предоставление отсрочки погашения выпусков гособлигаций на четыре года. В качестве компенсации иностранным кредиторам за эту операцию Украина выпустила ВВП-варранты.

Они предусматривают выплаты, привязанные к росту ВВП Украины:

при темпах роста в 3% в год – выплаты нулевые;

от 3% до 4% – 15% прироста реального ВВП более 3%;

от 4% роста – 40% стоимости от каждого процента роста.

Таким образом, чем больше растет экономика, тем больше Украина вынуждена отдавать.

Как сообщал OBOZREVATEL, совокупный государственный долг Украины в июле 2020 вырос до 2,355 трлн грн (рост в национальной валюте на 3,79%), а в долларовом эквиваленте – на 0,04%, до $85,05. На каждого украинца приходится по $2036 госдолга.

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