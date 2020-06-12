В МФВ спрогнозировали, через сколько лет Украина выйдет из коронавирусного кризиса

На восстановление экономики Украины после спада из-за пандемии коронавируса может потребоваться до 3-4 лет.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Такой прогноз обнародовали эксперты Международного валютного фонда после одобрения программы финансовой поддержки страны, передает Bloomberg.

"Согласно базовым показателям, прогнозируется, что темпы экономического роста будут увеличиваться постепенно в течение следующих лет до 4% с достижением дальнейшего прогресса в осуществлении структурных реформ.

Ожидается, что объем производства не достигнет докризисного уровня до 2023-2024 года", – сказано в прогнозе.

В МВФ дали прогноз на восстановление экономики Украины после пандемии Коллаж

Отмечается, что МФВ ссылается в прогнозе на устойчивые риски, связанные с COVID-19, ограниченное бюджетное пространство правительства и слабый потребительский спрос.

В 2021 году Украина добавит к ВВП 1,1%. Сокращение ВВП в текущем году составило 8,2%.

Кривая падения ВВП в Украине Bloomberg

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина полностью получила первый транш МВФ объемом 2,1 млрд долларов 12 июня. Деньги направили в страну еще 10 июня.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!