В МФВ спрогнозировали, через сколько лет Украина выйдет из коронавирусного кризиса

На восстановление экономики Украины после спада из-за пандемии коронавируса может потребоваться до 3-4 лет.
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Такой прогноз обнародовали эксперты Международного валютного фонда после одобрения программы финансовой поддержки страны, передает Bloomberg.
"Согласно базовым показателям, прогнозируется, что темпы экономического роста будут увеличиваться постепенно в течение следующих лет до 4% с достижением дальнейшего прогресса в осуществлении структурных реформ.
Ожидается, что объем производства не достигнет докризисного уровня до 2023-2024 года", – сказано в прогнозе.
В МВФ дали прогноз на восстановление экономики Украины после пандемии
Коллаж
Отмечается, что МФВ ссылается в прогнозе на устойчивые риски, связанные с COVID-19, ограниченное бюджетное пространство правительства и слабый потребительский спрос.
В 2021 году Украина добавит к ВВП 1,1%. Сокращение ВВП в текущем году составило 8,2%.
Кривая падения ВВП в Украине
Bloomberg
Как сообщал OBOZREVATEL, Украина полностью получила первый транш МВФ объемом 2,1 млрд долларов 12 июня. Деньги направили в страну еще 10 июня.
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