Украина "провалилась" в важном рейтинге: что стало хуже

В 2019 году Украина потеряла две позиции в международном рейтинге конкурентоспособности. Страна заняла 85-ю позицию из 141 страны.

Больше всего потерь было в сфере финансовых систем. В ней Украина опустилась на 19 позиций – до 136 места. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". Также страна потеряла 9 позиций в сфере здравоохранения, опустившись до 101-го места.

Издание сообщает, что также незначительно (на 1-2 позиции) ухудшились украинские показатели внедрения информационно-коммуникационных технологий, макроэкономической стабильности и инновационных возможностей.

В каких категориях Украина поднялась:

Рынок товаров – с 73 на 57 место;

Рынок труда – с 69 на 66 место;

Институциональное развитие – с 110 на 104 место.

"Кроме того, Украине удалось незначительно подняться по таким показателям, как образование – с 46-го на 44-е место и уровень развития бизнеса – с 86-го на 85-е место", – говорится в публикации.

По объему внутреннего рынка Украина сохранила прежнюю позицию — 47-е место, а по инфраструктуре 57-е место.

Согласно отчету, показатель среднегодового роста ВВП за 10 лет перестал быть отрицательным и улучшился с -2,1% до 0,1%. В тоже время прирост прямых иностранных инвестиций за 5 лет снизился с 2,7% ВВП до 2,3% ВВП.

Какие места в рейтинге у соседей:

37 – Польша;

43 – Россия;

47 – Венгрия;

51 – Румыния;

86 – Молдова.

Лидеры в мире:

1 – Сингапур;

2 – США;

3 – Гонконг;

4 – Нидерланды;

5 – Швейцария.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина заняла второе место среди стран с доходом ниже среднего уровня в рейтинге Глобального индекса инноваций ООН.

Украина вошла в топ-10 стран мира по объемам мусора на каждого ее жителя.

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