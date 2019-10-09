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9 октября • обновлено в 18:16
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Украина "провалилась" в важном рейтинге: что стало хуже

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В 2019 году Украина потеряла две позиции в международном рейтинге конкурентоспособности. Страна заняла 85-ю позицию из 141 страны.

Больше всего потерь было в сфере финансовых систем. В ней Украина опустилась на 19 позиций – до 136 места. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". Также страна потеряла 9 позиций в сфере здравоохранения, опустившись до 101-го места.

Издание сообщает, что также незначительно (на 1-2 позиции) ухудшились украинские показатели внедрения информационно-коммуникационных технологий, макроэкономической стабильности и инновационных возможностей.

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В каких категориях Украина поднялась:

  • Рынок товаров – с 73 на 57 место;

  • Рынок труда – с 69 на 66 место;

  • Институциональное развитие – с 110 на 104 место.

"Кроме того, Украине удалось незначительно подняться по таким показателям, как образование – с 46-го на 44-е место и уровень развития бизнеса – с 86-го на 85-е место", – говорится в публикации.

По объему внутреннего рынка Украина сохранила прежнюю позицию — 47-е место, а по инфраструктуре 57-е место.

Согласно отчету, показатель среднегодового роста ВВП за 10 лет перестал быть отрицательным и улучшился с -2,1% до 0,1%. В тоже время прирост прямых иностранных инвестиций за 5 лет снизился с 2,7% ВВП до 2,3% ВВП.

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Какие места в рейтинге у соседей:

  • 37 – Польша;

  • 43 – Россия;

  • 47 – Венгрия;

  • 51 – Румыния;

  • 86 – Молдова.

Лидеры в мире:

  • 1 – Сингапур;

  • 2 – США;

  • 3 – Гонконг;

  • 4 – Нидерланды;

  • 5 – Швейцария.

Украина "провалилась" в важном рейтинге: что стало хуже

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина заняла второе место среди стран с доходом ниже среднего уровня в рейтинге Глобального индекса инноваций ООН.

Украина вошла в топ-10 стран мира по объемам мусора на каждого ее жителя.

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Тема
Украина в рейтингах
Место
Украина
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
И война которую националисты не дают остановить, далеко не последнюю роль в этом сыграла. Браво, больше майданов - больших и разных !
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Такую страну грохнули...
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Хутор рулит!
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