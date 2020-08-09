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Трамп пошел против Конгресса и принял дополнительную помощь в коронакризис: что получат американцы

Дарья Дурова
Mакроэкономика
1,7 т.
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий работодателям отложить выплату налога на заработную плату до конца года, а также распоряжение о дополнительных пособиях по безработице в $400 долларов в неделю.

Эти решения, связанные с "коронавирусным" кризисом, американский глава принял вразрез рекомендациям Конгресса, передает Daily Mail.

Именно Конгресс имеет исключительное право взимать налоги и выделять средства, однако приказы Трампа претендуют на полномочность в рамках чрезвычайного положения в стране, объявленного в марте в ответ на пандемию.

Указывается, что президент Соединенных Штатов во время пресс-конференции на своем гольф-курорте в Бедминстере, штат Нью-Джерси, всего подписал четыре распоряжения, назвав их "избавлением от китайского вируса".

Ранее Трамп раскритиковал решение Конгресса, заявив, что если демократы продолжат блокировать выплаты и налоговые каникулы, он "будет действовать как президент, чтобы оказать американцам помощь, в которой они нуждаются". По его словам, демократы поступили "не просто неразумно, а нелепо".

Американский глава также обвинил демократов в срыве компромиссной сделки по оказанию помощи, потому что "они хотят выручить деньги для ведомств, которые плохо управлялись в течение многих лет".

Журналисты подчеркнули, что президент превратил официальную пресс-конференцию в полу-политический митинг, "развернув залпы" против соперника-демократа Джо Байдена.

Еще один приказ Трампа предусматривает замораживание принудительных выселений, что позволит съемщикам оставаться в своих домах, даже если они не могут позволить себе платежи из-за пандемии.

Президент сказал, что выплаты в $400 в неделю он ввел в действие "без демократов". Он также предложил штатам покрыть 25% затрат на социальную помощь.

Ранее американцы могли получать $600 в неделю, однако срок этой социальной программы уже истек.

На вопрос журналистов, станет ли сокращение дополнительных пособий до $400 долларов "трудностями для миллионов", Трамп ответил: "Ну нет, это не проблема. Это деньги, которые им нужны, это те деньги, которые они хотят, и это дает им отличный стимул вернуться к работе".

"И, как вы знаете, [пособия] были разными, с цифрой в $600 были трудности", – добавил он.

Трамп пояснил, что федеральная надбавка в $600 ставит общий средний размер пособия по безработице выше, чем средняя заработная плата в более чем 30 странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно американская разведка заявила, что Россия развернула кампанию с дезинформации против бывшего вице-президента Джо Байдена, пытаясь повлиять на исход президентских выборов в США.

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