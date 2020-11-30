США вместе с Украиной пытаются сорвать запуск "Северного потока-2" и уже приготовили санкции – WSJ

В США уже пришли к соглашению ввести новые санкции против "Северного потока-2". Ограничения обсуждали вместе c сотрудниками "Нафтогаза" и СНБО Украины, которые вместе с американскими коллегами работают над срывом запуска российского газопровода.

Об этом написало издание The Wall Street Journal. Со стороны Украины издание назвало лоббистами сотрудника компании "Нафтогаз" Вадима Гламаздина, и работника Совета национальной безопасности Украины Александра Харченко. Они якобы подвигали в американском Конгрессе и Белом доме новый санкции против "Северного потока-2".

"Лоббирование украинцев и поддержка со стороны сенатора Теда Круза и других законодателей, скептически настроенных в отношении России, дало возможность подготовить санкции, которые остановили работу над "Северным потоком-2" год назад примерно в 100 км от конечной точки. Теперь украинцы чувствуют, что близки к успеху", – пишет газета.

Отметим, ранее в комментарии OBOZREVATEL партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Кутихин заявил: новые санкции против страховых компаний – "дополнительные гвозди в гроб "Северного потока-2". Мол, в мире нет ни одного трубоукладчика, который решился бы пойти против США. Попадание в санкционные списки может означать конец бизнесу.

"Остановили проект еще в декабре. Еще первых санкций было достаточно, чтобы остановить строительство. Сейчас санкции усугубляют: их распространяют и на компании, которые обслуживают, и на компании, которые страхуют. Они добавляют мало и фактически это дополнительный гвозди в гроб проекта", – говорит Кутихин.

Отметим, газопровод "Северный поток-2" пойдет в обход Украины. Сейчас Россия вынуждена использовать украинскую газотранспортную систему, чтобы продавать свое голубое топливо в ЕС. Если бы новый газопровод запустили, Украина могла бы потерять миллиарды долларов доходов от транзита. Кроме того, страна-агрессор полностью бы потеряла зависимость от украинской ГТС.

Как рассказывают в "Нафтогазе", эта зависимость – одна из причин, по которой Кремль сдерживается от масштабной военной агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкое издание Bild считает, что США под руководством новоизбранного президента Джо Байдена сможет навсегда остановить "Северный поток-2". При этом надежды россиян на то, что новый глава государства сможет смягчить санкции, напрасны.