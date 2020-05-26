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26 мая • обновлено в 11:13
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Швеция отказалась от карантина, но столкнулась с худшим кризисом  – Bloomberg

3.6т
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Швеция, в отличие от большинства стран Европы, не стала закрывать предприятия на время карантина, однако все равно столкнулась с худшим экономическим кризисом со времен Второй мировой войны.

Об этом сообщило издание Bloomberg, ссылаясь на данные статистики. Так, экономика Швеции сократилась на 7%. Наблюдается 30-кратный всплеск заимствований для покрытия чрезвычайных расходов на фоне рекордных потерь рабочих мест. Отдельный опрос показал, что 40% предприятий в сфере услуг Швеции в настоящее время опасаются банкротства.

"В Швеции активно обсуждаются противоречивые модели борьбы с распространением коронавируса. Хотя в стране было зарегистрировано значительно больше смертей от Covid-19, чем у ее северных соседей, некоторые предположили, что она, по крайней мере, понесет меньшую экономическую боль. Но последние данные оспаривают эту идею", – пишет Bloomberg.

Швеция отказалась от карантина, но столкнулась с худшим кризисом  – Bloomberg

Страна сейчас переживает "очень глубокий экономический кризис". Мартен Бьеллеруп, главный экономист долгового офиса в Стокгольме, говорит, что, по его мнению, Швеция будет переживать кризис "несколько лучше", чем другие, но признал, что "разница незначительна".

Отметим, в Швеции магазины, рестораны, спортивные залы и школы открыты на протяжении всей пандемии. Но экономика, зависящая от торговли, не смогла противостоять глобальному шоку, вызванному повсеместными блокировками в других странах. "Экономика будет сдерживаться восстановлением на остальной части континента, учитывая ее зависимость от внешнего спроса", – сказал Дэвид Оксли из Capital Economics.

Около половины ВВП Швеции приходится на экспорт, и некоторые из ее самых известных компаний, таких как Volvo Cars и Electrolux, вынуждены были сократить тысячи рабочих мест по мере сокращения спроса.

Как писал OBOZREVATEL, пандемия коронавируса и последовавший за ней карантин сильно ударили по украинской экономике. В том числе пострадал и рынок труда – эксперты заявляют о 600 тысячах официальных новых безработных.

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Тема
Коронавирус
Место
Швеция
Теги
кризис карантин
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