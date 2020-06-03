Главная Новости
3 июня • обновлено в 19:41
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Mакроэкономика

Рост безработицы и бедности: в МВФ дали прогноз для 170 стран мира

887
Читать материал на украинском

В 170 странах мира прогнозируется увеличение безработицы, дефицит бюджета и прочие экономические проблемы из-за пандемии COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом заявила директор-распорядитель Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. По её словам, сейчас существует очень высокий риск увеличения уровня бедности почти во всем мире.

"170 стран собираются закончить этот год с худшей экономикой, чем они начали. И мы уже прогнозировали увеличение долга, увеличение дефицита, увеличение безработицы. И есть очень высокий риск возникновения большего неравенства и большей бедности. Если мы не будем действовать", – предостерегла она.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава аналитического центра "ИНПОЛИТ" Сергей Быков заявил, что из-за пандемии по всему миру обострится голод и безработица.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Персона
Кристалина Георгиева
Теги
экономика вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Экономика Mакроэкономика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 24 823.

    Вылечились: 10 440. Умерли: 735.

  • В мире заболели более 6,4 млн человек, погибли – 378 тысяч.

  • Мир предупредили об угрозе "разрушающей" второй волны коронавируса.

  • В ВОЗ заявили, что в Украине постепенно стабилизируется ситуация с эпидемией.

  • Ученые нашли способ замедлить распространение коронавируса.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги