"Доллар подорожает": эксперты дали прогноз по курсу на 2020 год

Курс доллара в Украине в 2020 году может достичь уровня 27,3 грн/$. А ВВП вырастет на 3,2%.

К такому прогнозу пришли эксперты Минфина, НБУ, МЭРТ, Госстата и представительства МВФ в ходе дискуссии, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Так, говорят, что курс гривны к доллару в 2020 году в среднегодовом расчете составит 27,3 грн/$. Это лучше, чем ожидалось. Ранее эксперты отмечали, что доллар в 2019 году будет стоить 28 грн/$, а в 2020-м может подняться до 29,18 грн/$.

Для сравнения, во вторник, 8 октября, средний курс гривни к доллару в продаже в банках установлен на уровне 25,20 грн/$.

Также немного улучшились прогнозы на рост ВВП Украины. Ожидается, что по итогам 2019 года этот показатель достигнет уровня 3,2% (в апреле предполагали, что будет 2,7%). Такие же ожидания (+3,2%) и от роста экономики в 2020 году, сказано в сообщении.

А вот по росту цен раньше ожидания были лучше. Так, экономисты считают, что он составит около 6,3%. Ранее ожидалось, что к концу 2020 года цены вырастут на 6%.

В Министерстве экономики отмечают, что такие цифры – лишь усредненное мнение разных экспертов. И они не являются официальным прогнозом Минэкономики или правительства.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что для того, чтобы ВВП Украины за 5 лет вырос на 40%, в первый год необходим рост на 5%, и на 7% в последующие.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что задача правительства – увеличить темпы роста ВВП до 5% в следующем году и до 7% – с 2021 года.

Его раскритиковал экономист Александр Пасхавер. Он считает, что Украина не сможет ежегодно увеличивать ВВП до 7%, несмотря на обещание премьера. По его словам, экономический рост в Украине сохранится в переделах 3-4%.

По прогнозу Всемирного банка, в 2020 году ВВП Украины вырастет на 3,4%. А в 2021 году рост украинской экономики может ускориться – до 3,8% в год.

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