ЕС решил ударить санкциями по Лукашенко – СМИ

Европейский Союз решил ввести санкции против Беларуси в связи с жесткими разгонами акций протеста после фальсификации результатов выборов президента.

Такое решение приняли министры иностранных дел 27 стран Евросоюза, передает источник ТАСС в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС. Заседание проходит в пятницу, 14 августа, в Брюсселе.

Санкции, скорее всего, будут направлены на "официальные лица Беларуси, ответственные за применение насилия и нарушение прав человека".

"Консенсус есть. Политическое решение о введении санкций достигнуто", – сказал собеседник.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что массовые протесты в стране якобы "заводят" люди из-за границы. Он призвал граждан "не высовываться на улицы".

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