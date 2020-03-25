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25 марта • обновлено в 10:22
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Потеряют триллионы: в России посчитали убытки от коронавируса

1.9т
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Потери экономики России из-за распространения коронавируса будут измеряться триллионами рублей.

Об этом заявил глава российской корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс, передает РБК. "В моем понимании, удар по экономике в целом будет измеряться не цифрами в сотни миллиардов, а цифрами в триллионы", – сказал Чубайс.

Потери экономики РФ

Потери экономики РФ

При этом он считает, что бюджетная система РФ защищена от потрясений Фондом национального благосостояния (ФНБ), а вот остальная часть экономики – нет, поэтому ее нужно защищать. Иначе десятки миллионов россиян могут потерять работу.

К слову, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин признал, что там не могут сколь-либо точно оценить потери экономики от нового кризиса из-за того, что он не развивается по обычным законам экономики. "Даже успешные платежеспособные компании вынуждены останавливать свои производства, просто чтобы не заразить или ограничить заражение своих сотрудников", – сказал Кудрин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Кризис в России Коронавирус
Место
Россия
Теги
вирус Новости России
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Чубайс в экономике понимает где то на том же уровне что клоун Зелинский.
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