Потеряют триллионы: в России посчитали убытки от коронавируса

Потери экономики России из-за распространения коронавируса будут измеряться триллионами рублей.
Об этом заявил глава российской корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс, передает РБК. "В моем понимании, удар по экономике в целом будет измеряться не цифрами в сотни миллиардов, а цифрами в триллионы", – сказал Чубайс.
Потери экономики РФ
При этом он считает, что бюджетная система РФ защищена от потрясений Фондом национального благосостояния (ФНБ), а вот остальная часть экономики – нет, поэтому ее нужно защищать. Иначе десятки миллионов россиян могут потерять работу.
К слову, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин признал, что там не могут сколь-либо точно оценить потери экономики от нового кризиса из-за того, что он не развивается по обычным законам экономики. "Даже успешные платежеспособные компании вынуждены останавливать свои производства, просто чтобы не заразить или ограничить заражение своих сотрудников", – сказал Кудрин.
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