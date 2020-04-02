В ООН подсчитали потери мировой экономики от COVID-19: пострадают богачи

В 2020 году из-за пандемии коронавируса глобальная экономика может сократиться на 1 процент.

Такой прогноз сделали экономисты ООН, говорится в сообщении на сайте Центра новостей ООН, который был опубликован в среду, 1 апреля.

По их словам, ограничения на передвижение людей и закрытие границ в Европе и Северной Америке ударят по сектору услуг, особенно по тем отраслям, где важно физическое взаимодействие – таким как розничная продажа, гостиничное дело, индустрия развлечений и транспорт.

"На них приходится четверть рабочих мест в сфере обслуживания. По мере того, как бизнес будет терять доход, будет расти безработица", – говорится в публикации.

Удар пандемии по мировой экономике

Какой силы будет удар

Сила удара будет зависеть от того, как долго продлится карантин.

"При наихудшем сценарии в 2020 году мировой ВВП, вместо того чтобы вырасти на 2,5 процента, сократится на 0,9 процента. Спад может оказаться еще глубже, если ограничительные меры будут действовать и в третьем квартале этого года и не удастся остановить снижение доходов населения и увеличить потребительский спрос. Для сравнения, в ходе финансового кризиса 2009 года, экономика сократилась на 1,7 процента", – прогнозируют экономисты ООН.

Обнищают жители даже богатых стран

Чем больше будет распространяться эпидемия, тем больше людей окажутся за чертой бедности. Даже во многих богатых странах значительная часть населения не сможет удержаться выше черты бедности дольше трех месяцев – у них нет таких сбережений. К примеру, на севере Италии и в Испании, особенно сильно пострадавших от пандемии такие люди составляют от 27 до 40 процентов.

Кто наиболее уязвим

Снижение спроса в ЕС и США ударит по развивающимся странам, которые производят товары на экспорт. Также пострадают бедные страны, живущие за счет туризма (в этой сфере заняты миллионы работников).

Именно малоквалифицированные и низкооплачиваемые работники сектора услуг особенно уязвимы перед COVID-19 – и потому, что зачастую работают в непосредственной близости друг от друга, и потому, что, как правило, не имеют никакой социальной защиты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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