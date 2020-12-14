Перенесут повышение зарплат, урежут с пенсий и пойдут на уступки МВФ: как Кабмин переписал проект бюджета-2021

Верховная Рада может принять бюджет-2021 во втором чтении уже 15 декабря. Из-за большого дефицита, к проекту бюджета на следующий год и у депутатов, и у экспертов, и у международных партнеров было много замечаний. Минфин пошел навстречу критикам.

Ко второму чтению документ пересмотрели, урезали расходную часть и увеличили доходную. В целом вышли на показатель дефицита примерно 5,5% от ВВП. По словам членов правительства, это удовлетворило запрос МВФ. Но спасает ли это на самом деле бюджет-2021 и какие критические ошибки совершают его создатели – узнавал OBOZREVATEL.

Существеннее всего в бюджете-2021 ко второму чтению изменили макроэкономические показатели:

расходы с 1,330 трлн грн уменьшили до 1,328 трлн грн;

доходы с 1,071 трлн грн увеличили до 1,092 трлн грн;

дефицит бюджета с 270 млрд грн сократили до 246,6 млрд грн;

граничный объем госдолга с 2,6 трлн грн сократили до 2,5 трлн грн.

В то же время, отложили увеличение минимальной заработной платы. Как и планировалось, с 1 января она достигнет 6000 грн. Но если в предыдущем проекте уже с 1 июля она должна была вырасти до 6500 грн, то сейчас это повышение отложили до 1 декабря.

В новом проекте дополнительно увеличат расходы на МВД, Госпродпотребслужбу, МИД, Минэнергетики, Минэкологии и Генпрокуратуру. В то же время существенно урезали финансирование Пенсионному фонду, МОН и Госфонду регионального развития.

И это чревато. К примеру, урезание бюджета "на пенсии" на 8,5 млрд грн может привести к отмене запланированной на март индексации всех выплат на 11%.

Руководитель Центра анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики Дарина Марчак отмечает, что в измененном проекте бюджета заметны положительные тенденции:

"Хорошо, что дефицит не увеличили. Ведь обычно, когда проект бюджета дорабатывают ко второму чтению, учитывая пожелания нардепов, расходная часть расширяется больше чем доходная или соразмерно. Потому дефицит часто не становится меньше ко второму чтению, но здесь мы видим небольшое улучшение".

Но в целом к проекту все еще очень много замечаний и оценки его – негативные. В частности руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики, бывший и.о. министра экономики Павел Кухта критикует увеличение доходной части:

"Ситуация с доходами только ухудшилась, ведь в обновленном бюджете повысили разные поступления по налогам и непонятно, почему это должно произойти. Плюс традиционно пытаются выдавить весь ресурс с госпредприятий. Их опять хотят положить на лопатки. Им не выделяют должных средств, но на 4 млрд грн повысили прибыль, которую они должны принести в бюджет в следующем году".

Не доволен документом и действующий министр здравоохранения Максим Степанов. Он неоднократно заявлял, что зарплаты врачам нужно повысить в среднем до 23 тыс. грн. А для этого вместо 159 млрд грн на медицину нужно выделить 296 млрд.

Сколько бы в Министерстве финансов не урезали дефицит, все равно остаются статьи, которые, по мнению экспертов, слишком раздуты. Их можно было бы частично сократить, чтобы дополнительно не влезать в долги. К таким статьям в бюджете-2021 относят расходы на силовые ведомства, на органы власти (Офис президента, Верховную Раду, Кабмин), "большое строительство" или обслуживание долгов, которые можно было бы реструктуризировать, чтобы ежегодно платить меньше.

Но Дарина Марчак уверяет, сокращение какие-либо расходов – это сложный политический шаг, ведь за каждой статьей – конкретные интересы:

"За большинством статей стоят чьи-то зарплаты, или содержание бюджетных учреждений, или выплаты. Любое решение по отказу от каких-то расходов всегда политическое и провоцирует недовольство людей, которые связаны с этой статьей. Люди ждут, что государство будет всем платить и никого не интересует, за счет чего это будет. Можно условно сказать, давайте не будем тратить столько денег на "большое строительство", но возникает вопрос, где именно прекратить строить? Можно сказать, что мы не будем тратить средства на строительство аэропорта в Днепре, но часть депутатов не проголосуют за такой бюджет. Потому возможность найти направления расходов, которые можно сократить, есть, но в любом случае это сложный процесс и должна быть политическая воля", – подытожила Дарина Марчак.

В то же время, дополнительное урезание статей все равно не улучшит бюджет в целом. Ведь проблема не в конкретных статьях, а в подходах к бюджетному планированию. Экономист Алексей Кущ разъясняет, есть два вида бюджетной политики: рестрикционная политика, направленная на ограничение бюджетных затрат и сокращение дефицита, и экспансионистская политика, направленная на расширение бюджетного дефицита и увеличение расходов для борьбы с кризисом.

"У нас же бюджетный "двуликий Янус", – говорит Алексей Кущ. – С одной стороны – у нас сначала раздувают расходы, рисуют бюджет помощи экономике, социальной сфере, а по факту он не выполняется по затратным частям и становится рестрикционным. Это очень опасный формат бюджетирования страны. Если Украина идет на увеличение дефицита бюджета, хочет стимулировать экономику для выхода из кризиса, стимулировать социальную систему, то мы входим в жесткую дискуссию с финансовыми организациями, такими как МВФ, Всемирный банк, и должны четко отстаивать этот бюджет, показывать источники покрытия дефицита. Пусть это будут частично эмиссионные источники, но они должны быть четко и правильно откалиброваны".

Вследствие, бюджет поддается серьезной критике, у нас появляются проблемы во взаимодействии с партнерами, но никакой выгоды государству от такого бюджета нет.

Еще одну ключевую ошибку отмечает Павел Кухта. По его мнению, показатели бюджета устанавливаются не путем сопоставления доходов и расходов, а по политическим мотивам:

"Правильный бюджетный процесс – это просчитать, сколько доходов будет, потом добавить к этому, сколько реально может страна одолжить, и потом эта сумма делится на расходы так, как считается нужным. Но определять политически доходы или уровень дефицита – нельзя. А у нас фактически под политические желания раздули доходную часть и оставили огромный дефицит".

С одной стороны бюджет-2021 принесет нам повышение социальных стандартов, и это несомненно его положительная характеристика. Но в то же время, такое повышение может быть отчасти съедено инфляционными процессами. К тому же оставшийся большой дефицит, который пока не ясно чем будут покрывать, грозит нам очередным бюджетным кризисом в конце года:

"Ситуация такая, что бюджет будет невозможно исполнить без сотрудничества с международными организациями. – говорит Дарина Марчак.– Это означает риск повторения бюджетного кризиса текущего года. Бюджет-2021 грозит большим увеличением госдолга по отношению к ВВП, это идет в разрез с той политикой оздоровления структуры госдолга, которую Минфин и правительство осуществляли, начиная с 2014-го года".

Поскольку 2021-й год не будет настолько экономически сложным, как текущий, правительству стоило бы понемногу уменьшать дефицит, делать так называемую фискальную консолидацию. С настолько большим дефицитом бюджета экономика страны не может работать из года в год, ведь это приведет к росту госдолга и, как следствие, к дефолту. Если мы не уменьшим дефицит в 2021-м, то это придется делать в бюджете-2022. Но чем дальше оттягивать это решение, тем ближе оно к следующим выборам и тем сложнее политически его будет исполнить.