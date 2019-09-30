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30 сентября • обновлено в 14:26
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"Нужно $50 млрд": Гончарук рассказал, как Украина будет поднимать ВВП

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Чтобы ВВП Украины за 5 лет выросло на 40%, в страну нужно привлечь порядка $50 млрд инвестиций.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге в понедельник, 30 сентября. По его словам, поднимать экономику его правительство собирается по "грузинской модели". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы подтверждаем, что в течение пяти ближайших лет (и мы считаем эту ситуацию реальной и ставим перед собой такую амбицию) придем к ситуации, когда наша экономика вырастет на 40%. Для этого необходимо привлечь где-то $50 млрд инвестиций", – сказал Гончарук.

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По его словам, это достижимая цифра, что показывает опыт других стран. Как пример он привел Грузию.

"Если пропорцию составить, то это реально с нашими размерами экономики. Нам нужно создать много рабочих мест, чтобы людям было куда возвращаться. Нужно, чтобы люди возвращались и работали тут. Мы ставим себе задание создать минимум 1 млн рабочих мест. Это не значит, что государство будет за свои деньги строить заводы в каждой области. Мы должны создать условия, чтобы инвесторам было интересно заходить в Украину и создавать здесь рабочие места, размещать здесь свое производство", – сказал Гончарук.

"Нужно $50 млрд": Гончарук рассказал, как Украина будет поднимать ВВП

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что задача правительства – увеличить темпы роста ВВП до 5% в следующем году и до 7% – с 2021 года.

  • Его раскритиковал экономист Александр Пасхавер. Он считает, что Украина не сможет ежегодно увеличивать ВВП до 7%, несмотря на обещание премьер-министра Алексея Гончарука. По его словам, экономический рост в Украине сохранится в переделах 3-4%.

  • По прогнозу Всемирного банка, в 2020 году ВВП Украины вырастет на 3,4%. А в 2021 году рост украинской экономики может ускориться – до 3,8% в год.

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Темы
Реформы Зеленского Реформы в Украине
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
ВВП
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
А 20 лярдов не спасут отца украинской демократии?
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Вы прослушали передачу про "Нью-Васюки"
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Эти " слуги народа" похоже поголовно клоуны - мечтатели...Он был в Грузии хоть..видел ту нищету?? Или они только картинки первой линии Батуми видели??
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