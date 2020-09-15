Курс под 30 грн, заоблачные траты на президента и спор с МВФ: что не так с бюджетом на 2021-й год

Кабмин утвердил и направил в Верховную Раду бюджет страны на следующий год. Правительство было вынуждено балансировать: с одной стороны придется выполнять все уже озвученные обещания, а с другой – экономика оказалась не в лучшей ситуации из-за пандемии коронавируса и теперь при росте расходов нужно рассчитывать на более низкие доходы.

Документ уже раскритиковали как нардепы, так и экономисты. Они выступили против раздувания трат на Офис президента (+350 млн грн) и силовой блок, при том что для обычных украинцев правительство приготовило скрытое повышение налогов. Также эксперты возмущены гигантским дефицитом бюджета в 270 млрд грн, покрывать который Украине придется за счет новых кредитов.

О том, чего ждать украинцам от главного финансового документа страны, – читайте в материале OBOZREVATEL.

МВФ может не одобрить: что не так с бюджетом Украины

Традиционно одним из главных факторов стабильности остается сотрудничество с Международным валютным фондом. Это такой себе маяк для других финансовых организаций: нет МВФ, не придут и деньги от Всемирного банка, ЕС и т.д. Фонд не диктует, каким должен быть бюджет страны, но при этом настаивает на выполнение определенных критериев.

Одним из них является уровень дефицита госбюджета, поясняет OBOZREVATEL руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий. Министерство финансов предполагает, что этот показатель должен быть на уровне 6%, в то время как МВФ согласовал немного более 5%.

Дефицит, если совсем упростить, это разница между расходами и доходами. Мы зарабатываем меньше, чем тратим. Эта разница покрывается за счет кредитов и инвестиций. В сложившихся обстоятельствах на крупные инвестиции рассчитывать не стоит, а без МВФ собрать достаточно кредитов для покрытие дефицита не удастся. Кстати, в расходную часть закладывают и деньги, которые нужно потратить на обслуживание и погашение долгов.

"На основе этого прогноза составлен бюджет. Основный вопрос у МВФ может возникнуть по поводу размера планового дефицита. Дефицит Минфином планируется на уровне 6%, при чем в меморандуме с МВФ предусмотрено около 5%. Здесь могут возникнуть вопросы. Это, в принципе, может быть предметом для переговоров. Возможно во время переговоров стороны и найдут общий знаменатель", – говорит Паращий.

На каких цифрах основывается бюджет: что нужно знать

Еще в июле Кабинет министров показал обновленный макроэкономический прогноз, вспоминает в комментарии OBOZREVATEL аналитик Владимир Мазуренко. На его основе и считали главный финансовый документ страны.

При этом и Мазуренко, и Паращий уверены: еще не до конца известно, как будет развиваться коронакризис, что будет с пандемией, а именно от этого зависит, в каком состоянии будет экономика страны.

Несмотря на это, бюджет невозможно разработать без прогнозных макроэкономических показателей. Согласно них в 2021-м нас ждет:

средняя зарплата в 13 632 грн;

рост цен на уровне 8,1%;

безработица на уровне 9,2%;

дефицит торгового баланса в $10,416 млрд;

курс доллара на уровне 29 грн/$;

рост ВВП в 4,6%.

"В прошлом году Кабинет министров закладывал рост ВВП на 2020-й на уровне 3,5%. По факту же мы будем иметь минус 6-7%. Любые долгоиграющие прогнозы в условиях стольких переменных всегда очень рискованные. Мы понимаем, что можем получить на выходе совершенно другую ситуацию", – поясняет Мазуренко.

В Concorde Capital уверены, что ситуация может сильно меняться как в лучшую, так и в худшую сторону. Мол, придется пересматривать параметры бюджета и в этом, и в следующем году.

Риски и обещания: как на украинцев повлияет новый бюджет

Аналитики уверены: если утвержденный макропрогноз удастся выполнить, то риски дефолта, хоть они всегда остаются, будут небольшими. Даже с высоким дефицитом Украина сможет обслуживать свои долги и выполнять обязательства перед внешними кредиторами.

Минфин без деталей опубликовал ключевые приоритеты проекта госбюджета-2021:

повышенная минимальная заработная плата;

Речь идет о росте выплаты до 6000 грн с января и до 6500 грн с июля следующего года. OBOZREVATEL уже неоднократно писал, что повышение минимальной зарплаты приводит к росту поступлений в бюджет.

качественное образование и доступная медицина;

При этом в правительстве не уточнили, сколько именно средств заложат в бюджет на медицину и образования.

противодействие пандемии COVID-19 и вакцинация;

С учетом прогнозов о возможном выпуске вакцины от коронавируса в 2021-м, в бюджете, вероятно, предусмотрят средства на закупку вакцины как минимум для отдельных групп населения.

забота о старости (помощь пенсионерам 75+)

Речь идет о прибавке к пенсии в размере 500 грн для всех пенсионеров, которые уже достигли указанного возраста. Правда, вероятнее всего, новшество не коснется тех, кому сейчас больше 80 лет. Они получили свою прибавку уже в этом году.

Кроме того, среди приоритетов ведомство обозначило:

надежная оборона и безопасность;

большое строительство (дороги);

удобная транспортная инфраструктура (новые пассажирские вагоны);

развитие культуры;

поддержка спорта высоких достижений;

масштабная цифровизация экономики;

финансово состоятельные регионы.

За что раскритиковали бюджет

После публикации проекта госбюджета его раскритиковали как представители оппозиционных партий, так и экономисты. В частности, негодование вызвало резкое увеличение трат на Офис президента и на силовой блок:

Офис президента – +39% (+350 млн грн, в целом 1,269 млрд грн);

Госуправление делами – +33% (прибавка более 200 млн грн, в целом 1 млрд грн. Это деньги на медицину для топ-чиновников);

ГБР – +40%;

СБУ – +23%;

Офис генпрокурора – +20% (+1,94 млрд грн, в целом 9,51 млрд грн).

Вторая претензия – это увеличение трат происходит на фоне планового дефицита бюджета в 270 млрд грн. Для сравнения, в бюджете-2020 он изначально был чуть меньше 100 млрд грн (в марте дефицит увеличили на 200 млрд из-за пандемии коронавируса и вызванного им кризиса в экономике).

"Гигантский дефицит бюджета – 270 млрд грн. Это 6% от валового внутреннего продукта Украины. Приемлемым в нормальных условиях считается дефицит до 3% ВВП. Переживаю, что в условиях высокой коррупции и при отсутствии реформ правоохранительной и судебной систем, эти средства могут быть просто разворованы. Скрытый дефицит бюджета – государственные гарантии. В частности, только на строительство дорог предусмотрено 71 млрд грн гарантий. Традиционно, государственные гарантии в Украине превращаются в будущие расходы бюджета", – написал по этому поводу в Facebook финансовый эксперт и основатель инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

Впрочем, есть и противоположное мнение. Экономист Алексей Кущ в комментарии OBOZREVATEL напомнил, что бюджет Украины хронически не выполняется по расходам: государство всегда планирует траты огромных сумм на госпрограммы, но на практике до выполнения этих программ дело не доходит.

"Выполняются только защищенные статьи бюджета, программы вроде "Большого строительства" (где можно "погреться у костра") или погашения долгов по кредитам (где не нужно вносить изменения в бюджет). А вот если речь идет о многоступенчатых задача вроде долгосрочной программы стимулирования развития малого и среднего бизнеса, то и программы, и траты по ним остаются на бумаге. Минфин институционально не способен их выполнять. К примеру, на реформу государственного управления каждый год закладывается 2 млрд грн, но каждый раз получается ноль. И таких программ огромное количество. Да возьмите хоть этот год. В его конце дефицит должен быть 300 млрд грн, тогда как по итогам 8 месяцев он составляет всего 26 млрд грн. Так что я бы не слишком переживал из-за этих 270 млрд грн", – считает Кущ.

Повышение налогов – для всех

А вот в чем согласны и нардепы, и экономисты, так в том, что бюджет-2021 одновременно с повышение минимальной зарплаты повышает налоги как на сотрудников, так и на работодателей.

"Нам обещают, что будет повышена минимальная зарплата. Но давайте скажем честно – в бюджете заложено повышение налогов с наших зарплат. Если вы маленький ФЛП, вы заплатите на 560 грн больше по месяц (неважно, заработали вы эти деньги или нет). Если вы работаете по стажу, то вы заплатите на 340 грн больше по месяц. Создать одно рабочее место работодателю минимально будет стоить на 2200 грн больше. Работодатели будут либо сокращать людей, или переводить их на полставки", – объяснил замглавы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк (фракция "Голос") во вторник в кулуарах Рады.

Экономист Кущ согласился с Железняком, что повышение зарплат правительство рассматривает исключительно в контексте повышения налогов (за счет частичного "отбеливания" зарплат).

"А социальной составляющей в бюджете нет. Не просматриваются действия, направленные на повышение тарифной сетки бюджетников в связи с ростом минимальной зарплаты до 6000, а потом до 6500 гривен. Хотя у нас тарифная сетка не привязана к минимальной зарплате (она привязана к прожиточному минимуму, если мы говорим о бюджетниках). Но обычно, когда повышают минималку для бизнеса, то пересматривают и тарифную сетку для бюджетников. И в связи с этим повышают прожиточный минимум. А тут адекватного роста нет", – объяснил Кущ.

"Голодные" культура, медицина и экология

Железняк также раскритиковал "финт" с выделением денег на культуру, который по факту оказался урезанием почти в два раза: "Они говорят, что выделили деньги на культуру, на еще какие-то расходы. Давайте скажем честно: они забрали 5 млрд грн, а затем добавляют с барского плеча 2,8 млрд, не говоря нам о том, что они недофинансируют культуру".

Подобным образом Минфин обошелся с медициной. По закону ее финансирование должно быть на уровне не меньше 5% ВВП. При ВВП в 4,5 трлн грн должно быть выделено 225 млрд грн, тогда как в бюджете заложили 156 млрд грн.

А на охрану окружающей среды Минфин вообще не дал денег. По данным СМИ, это стало причиной демарша министра экологии Романа Абрамовского во время голосования за бюджет на заседании Кабмина.

"Это при том, что в Украине существует водный дефицит, а предприятия не рационально расходуют воду и платят за нее копейки, – объяснил OBOZREVATEL экономист Кущ. – Мы уже не та страна, у которой полно озер с чистой водой. Даже Днепр мелеет и посреди реки начинает расти камыш. Так что экология – это не та статья расходов, от которой можно безболезненно отказаться. Также нужны деньги на борьбу с загрязнением воздуха, на рекультивацию почв, защиту лесов".

В "Голосе" подход Кабмина к верстке бюджета сравнили с поведением человека, который страдает алкогольной зависимостью и постоянно занимает деньги.

"Правительство услышало, что можно сделать огромную дыру в бюджете, что можно взять деньги на коронавирус и отправить на дорогу или на финансирование полиции. И в 2021 году повторяет то же самое. Раздувают расходы, которые пойдут не нас с вами, а на чиновников (как на Офис президента)", – подытожил Железняк.

Он добавил, что его фракция не будет поддерживать повышение налогов и увеличение расходов на госаппарат и силовиков.

"Жизнь на широкую ногу, когда в кармане дыры"

В целом Кущ охарактеризовал проект как "бюджет силовиков и внешних кредиторов".

"Ничем хорошим этот бюджет в следующем году нам не светит. В нем почти ничего нет для амортизации кризиса, для стабилизации ситуации в экономике, для стимулирования малого и среднего бизнеса. Ничего нет с точки зрения социальных инвестиций (если мы говорим про науку, образование, медицину). Там те же копейки, которые были в прошлом бюджете", – подытожил Кущ.

А финансовый эксперт Козак добавил, что повышение минималки – это мощный инфляционный фактор, который, по оценке Минфина, разгонит инфляцию до 7,3% (по состоянию на август 2020 года инфляция в Украине была на уровне 4,7% в годовом измерении).

"Нацбанку придется поднимать учетную ставку. Об ипотечных кредитах <10% годовых в гривне придется забыть. Моя оценка проекта бюджета – хочется жить на широкую ногу, по-богатому. А в карманах дыры. Без помощи МВФ, Всемирного банка и других иностранных партнеров нам бюджет следующего года не выполнить", – считает Козак.

Детальнее узнать о бюджете Украины на 2021 год можно будет уже после публикации проекта документа. Сейчас можно уверенно сказать, что украинцев ждет еще один сложный год, а экономические последствия от мировой пандемии будут ощущаться, возможно, еще не один год.

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