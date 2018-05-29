Нефть может подорожать до рекордной отметки: прогноз

До конца года цена на нефть на мировом рынке может достичь рекордной отметки, спровоцировав при этом неизбежный рывок цен на дизельное топливо, бензин и автогаз.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заявил эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук, отметив при этом, что рост цен - это прогнозируемый результат.

"Растут мировые цены на нефть", - отметил эксперт, напомнив при этом, что рост цен на нефть происходит гораздо быстрее, чем этого ожидали в Украине. "По большому счету, все прекрасно понимали, что цены будут расти и просто сидели и ждали, когда цены полезут вверх. Правда, думали, что этот процесс будет отложен до конца года. Тем не менее, сейчас у нас еще и половина года не прошла, а цена на нефть дошла до отметки в 70 долларов за баррель", - заявил эксперт, напомнив при этом, что такой прогноз давали на конец года, а никак не на середину.

"Поэтому, нужно понимать, что в конце года мы вполне можем увидеть, как цена на нефть перешагнет отметку в 90 долларов за баррель", - заявил эксперт, отметив при этом, что на ценовую политику также будет влиять намерение США увеличить добычу нефти. "Опять таки, не стоит забывать, что США намерены увеличивать добычу нефти, что тоже будет влиять на ценовую политику", - отметил Корольчук.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что президент США Дональд Трамп шокировал мир, спровоцировав рекордный скачок цен на нефть.

В ближайшее время цены на нефть могут колебаться от 75 до 85 долл за баррель в зависимости от того, будут ли введены санкции США против Ирана и Венесуэлы. Такое мнение высказал, старший аналитик ГК FOREX CLUB Андрей Шевчишин, отметив при этом, что цена на нефть упадет в случае, если будет достигнут консенсус в вопросе введения санкций, и наоборот - в случае введения санкций цена вырастет.