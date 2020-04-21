Нацбанк Украины может снизить учетную ставку до 9% – Goldman Sachs

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs ожидает, что НБУ снизит учетную ставку с 10 до 9% по итогам "монетарного" заседания правления в четверг, 23 апреля.

Об этом говорится в закрытом клиентском отчете банка, сообщает "Лига. Финансы". "Мы полагаем, что такое решение будет обусловлено дальнейшим замедлением инфляции до 2,3% в марте, что по-прежнему ниже целевого ориентира НБУ в 5±1%. Дополнительный фактор – значительное падение экономики Украины в этом году, хотя и частично потери удалось компенсировать за счет девальвации гривни на 10% в марте", – говорится в документе.

Учетная ставка

Goldman Sachs отмечает, что НБУ, вероятно, замедлит темпы снижения учетной ставки (ранее планировалось до 7% уже в 2020 году) из-за неопределенности с внешним финансированием и резкого роста бюджетного дефицита до 7-8% ВВП.

По оценке банка, Украина нуждается в $6-7 млрд внешнего финансирования в 2020 году, сопоставимая сумма нужна в 2021 году.

"Мы ожидаем, что эти потребности будут покрыты с помощью официальных кредиторов Украины. Ход переговоров позволяет допустить, что финансирование может составить около $10 млрд", – пишут аналитики Goldman Sachs.

Как повлияет на украинцев

Учетная ставка влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют ссуды.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские банки начали снижать процентные ставки по действующим кредитным договорам.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 10% годовых с 13 марта 2020 года.

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