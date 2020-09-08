Что произошло с рублем через сутки после рекордного обвала

Курсы доллара и евро в России во вторник, 8 сентября, остались вблизи максимальных отметок после обвала рубля, который произошел накануне.

Об этом свидетельствуют данные Московской биржи по состоянию на 12:25 по киевскому времени.

Так, доллар с момента открытия торгов подорожал на 39 копеек – до 76,15 руб./$. А европейская валюта прибавила в цене 40 копеек – до 89,96 руб./евро.

Курс доллара на Московской бирже. investing.com

Курс евро на Московской бирже. investing.com

Курс валют Центробанка РФ на 8 сентября:

доллар – 75,59;

евро – 89,47.

Официальный курс Центробанка РФ. cbr.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, курс рубля на Московской бирже относительно евро обвалился до 90,02 руб./евро. Это рекордное падение российской валюты с февраля 2016 года.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!