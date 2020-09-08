Что произошло с рублем через сутки после рекордного обвала

Курс рубля в России продолжил падение.
Курсы доллара и евро в России во вторник, 8 сентября, остались вблизи максимальных отметок после обвала рубля, который произошел накануне.
Об этом свидетельствуют данные Московской биржи по состоянию на 12:25 по киевскому времени.
Так, доллар с момента открытия торгов подорожал на 39 копеек – до 76,15 руб./$. А европейская валюта прибавила в цене 40 копеек – до 89,96 руб./евро.
Курс доллара на Московской бирже. investing.com
Курс евро на Московской бирже. investing.com
доллар – 75,59;
евро – 89,47.
Официальный курс Центробанка РФ. cbr.ru
Как сообщал OBOZREVATEL, курс рубля на Московской бирже относительно евро обвалился до 90,02 руб./евро. Это рекордное падение российской валюты с февраля 2016 года.
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