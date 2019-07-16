Доллар пробьет новую отметку: появился прогноз по курсу на неделю

В Украине в последнюю неделю перед выборами подорожает доллар - его наличный курс в банках составит 25,9/26,1 грн.

Такой прогноз дает старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб. На начавшейся неделе он ожидает плавного роста стоимости доллара.

С 8 до 14 июля доллар дорожал, поднявшись с прошлого понедельника с 25,71 грн до 25,76 грн. А в среднем курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 25,57/25,86 до 25,71/25,99 грн/$.

Курс доллара

Эксперт говорит, что курс доллара, остановившийся в коридоре 25,5-26,0 грн, в преддверии выборов в Верховную Раду будет дорожать в сторону верхней границы этого диапазона.

Однако резких скачков курса ни накануне голосования, ни сразу после его итогов финансисты не ждут.

"С понедельника, 15 июля, мы ожидаем плавного роста доллара к гривне. Уже через неделю доллар на межбанке может торговаться вблизи 25,9-26,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,9/26,1 грн", - рассказал чего ждать в предвыборные дни Вадим Иосуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара за последние несколько недель опустился до рекордной за два года отметки. На разных сегментах рынка валюта продавалась за 25,6-27,7 грн/$. До 20 июля, считают аналитики, доллар имеет все шансы на то, чтобы колебаться ниже психологической отметки.

А вот российскому рублю предрекли падение: известный аналитик озвучил прогноз.

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