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29 мая • обновлено в 10:56
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Курс доллара в Украине пробьет знаковую отметку: прогноз аналитика

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В Украине в первую неделю июня наличный доллар в банках может торговаться около 27,0/27,2 грн (по состоянию на 29 мая 26,9 грн/$).

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,0/27,2 грн", – рассказывает Иосуб.

Курс доллара в Украине пробьет знаковую отметку: прогноз аналитика

Отметим, средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 26,64/26,91 до 26,81/27,05 (+0,6%/+0,5%). При этом спред между средней покупкой и средней продажей сократился с 1,0% до 0,9% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

"Курс доллара достаточно устойчиво рос еще с прошлой среды, и лишь в четверг, впервые за неделю произошло укрепление гривны. Тем не мене потенциал ослабления национальной валюты, вызванный снижением поступления экспортной выручки от продажи урожая прошлого года, еще не исчерпан", – рассказывает Иосуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня доллар курс валют
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