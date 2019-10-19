Что будет с курсом доллара в Украине: озвучен прогноз на неделю

Курс доллара в Украине в ближайшую неделю, начиная с 21 октября, зафиксируется в пределах 25,1 грн/$. В пятницу, 18 октября, валюта стоила 25,05 грн.

Об этом OBOZREVATEL заявил аналитик Вадим Иосуб. По его расчетам, курс американской валюты может немного подняться.

"На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,8/25,1 грн", – сказал Иосуб.

Эксперт отметил, что на этой неделе уменьшилась разница между тем, за сколько банки покупали доллар, и за сколько продавали. "Это свидетельствует о постепенной стабилизации сектора наличной валюты", – сказал Иосуб.

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.

Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

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