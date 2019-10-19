Главная Новости
19 октября • обновлено в 04:29
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Mакроэкономика

Что будет с курсом доллара в Украине: озвучен прогноз на неделю

740 Читать материал на украинском

Курс доллара в Украине в ближайшую неделю, начиная с 21 октября, зафиксируется в пределах 25,1 грн/$. В пятницу, 18 октября, валюта стоила 25,05 грн.

Об этом OBOZREVATEL заявил аналитик Вадим Иосуб. По его расчетам, курс американской валюты может немного подняться.

"На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,8/25,1 грн", – сказал Иосуб.

Эксперт отметил, что на этой неделе уменьшилась разница между тем, за сколько банки покупали доллар, и за сколько продавали. "Это свидетельствует о постепенной стабилизации сектора наличной валюты", – сказал Иосуб.

Что будет с курсом доллара в Украине: озвучен прогноз на неделю

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Тема
Курс валют
Персона
Вадим Иосуб
Место
Украина
Тег
доллар
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel