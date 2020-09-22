В Украине подорожал доллар: сколько стоит в банках и на черном рынке

Официальный курс доллара во вторник, 22 сентября, вырос на 3 копейки и установился на уровне 28,20 грн. А вот стоимость евро снизилась до 33,19 грн (-14 коп.).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс НБУ на 22 сентября
1 доллар США – 28,20 грн
1 евро – 33,19 грн.
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 28,07 грн/$ (+1 коп.)
Продажа – 28,36 грн/$ (+2 коп.)
Евро:
Покупка – 32,86 грн/€ (-6 коп.)
Продажа – 33,45 грн/€ (-3 коп.)
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 28,20 грн/$
Продажа – 28,29 грн/$
Евро:
Покупка – 33,13 грн/€
Продажа – 33,23 грн/€
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 28,23 грн/$
Продажа – 28,28 грн/$
Евро:
Покупка – 33,10 грн/€
Продажа – 33,22 грн/€
Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в понедельник, 21 сентября, вырос на 5 копеек и установился на уровне 28,17 грн. А стоимость евро выросла на 17 копеек – до 33,34 грн.