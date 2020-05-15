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16 мая • обновлено в 02:33
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Европарламент одобрил 1,2 млрд евро для борьбы Украины с последствиями COVID-19

8.4т
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Европарламент одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине €1,2 млрд на борьбу с экономическими последствиями пандемии COVID-19.

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Как сообщает Интерфакс, "за" проголосовали 547 евродепутатов, "против" – 93. Следующим шагом станет утверждение в Совете ЕС. Наряду с Украиной помощь получат еще девять стран – в общей сумме на €3 млрд.

Албания получит €180 млн, Босния и Герцеговина – €250 млн, Грузия – €150 млн, Иордания – €200 млн, Косово – €100 млн, Молдова – €100 млн, Черногория – €60 млн, Северная Македония – €160 млн, Тунис – €600 млн.

Эти средства поступят в форме займов на выгодных, как утверждает Еврокомиссия, условиях в течение 12 месяцев. Выплата будет осуществляться в два этапа, а на погашение кредита дается 15 лет.

Европарламент одобрил 1,2 млрд евро для борьбы Украины с с последствиями COVID-19

Европарламент одобрил 1,2 млрд евро для борьбы Украины с с последствиями COVID-19

Первые €600 млн поступят сразу же после одобрения Советом ЕС, а вторая половина будет выделена позже под конкретные условия.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2020 года на 7,7%, но при этом ожидает роста экономики в 2021 году на 3,6%.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
Европейский Союз вирус
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