Доллар и евро пошли вниз: сколько будет стоить валюта 17 августа

В Украины 17 августа подешевеют доллар и евро. Коллаж Обозревателя

Нацбанк Украины ощутимо снизил курсы валют на понедельник, 17 августа. Доллар подешевеет на 6 копеек, а евро сразу на 11 копеек.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 17 августа

1 доллар США – 27,34 грн

1 евро – 32,30 грн.

Курс валют от НБУ на 17 августа НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу населения покупать валюту не может.

Это означает, что на почтаку недели валюта также может подешеветь в банках и обменниках, а также на черном рынке.

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в пятницу, 14 августа, снизился на 12 копеек и установился на уровне 27,40 грн. А стоимость евро выросла – в 32,41 грн (+2 коп.).

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!