Степанов рассказал, что будет с деньгами онкобольных, направленными на ремонт дорог

Деньги из медицинской программы для больных раком, которые правительство Украины направило на ремонт дорог, вернут Минздраву в 2021 году.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Как сказал он, ведомство согласилось на перераспределение средств исключительно при этом условии.

"Что касается перераспределения этих средств – это были средства, предусмотренные нам на строительство молекулярно-генетической лаборатории в Национальном институте рака.

И здесь очень важный момент – эти средства предусматривались в 2018, 2019 году – и никаких действий по строительству этой лаборатории... даже на бумаге не было. После того, как я возглавил Минздрав, мы сделали медицинское задание... мы сделали проект, сделали экспертизу этого проекта и провели соответствующий тендер на строительство этой лаборатории", – рассказал министр.

По его словам, решение Кабмина о перераспределении средств было после решения комиссии по вопросам инвестиционных проектов, в состав которой входят 17 нардепов.

Степанов заверил, что Минздрав "был категорически против принятия такого решения".

"Но потом, когда у нас уже прошли все тендерные процедуры, и сейчас нам до конца года нужно было построить эту лабораторию, я думаю, всем понятно, что за два месяца это просто невозможно – сам процесс строительства и настройки работы не менее 5-6 месяцев. Мы только согласились на перераспределение этих средств исключительно при условии, что эти средства будут предусмотрены в бюджете следующего года, и мы уже в январе-феврале начнем процесс строительства. Мы увидели это в проекте бюджета. У нас есть четкая договоренность со всеми, что эти средства будут предусмотрены, и эта лаборатория будет построена", – пояснил глава Минздрава.

Министерство здравоохранения для онкобольных "в разы делает больше, чем делалось до этого", заверил он.

"У нас все лекарственные средства, которые должны поставляться для больных онкозаболеваниями, поставляются согласно номенклатуре, согласно заявкам в полном объеме. У нас сейчас не существует проблемы нигде в регионах", – добавил Степанов.

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