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15 мая • обновлено в 11:56
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Александр Литвин
Александр Литвин
Руководитель отдела экономики Все статьи автора

В Украине через несколько недель появятся новые деньги: какие купюры и как выведут из оборота

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В Украине уже в следующем месяце появятся новые деньги. Вместо старой 10-гривневой купюры в оборот введут монеты такого же эквивалента. Со временем количество наличных денег в стране сократится, а большинство платежей перейдет в онлайн.

Подробнее о том, как и когда исчезнут бумажные деньги в Украине – читайте в материале OBOZREVATEL.

В июне появится новая монета, а часть денег выведут из оборота

Уже 3 июня Национальный банк выпустит в оборот новую монету номиналом 10 гривен (смотрите фотографию). Со временем новые деньги полностью займут место существующих банкнот. Главная причина: бумажные купюры быстро изнашиваются, их приходится часто заменивать, монеты же служат в разы дольше.

В НБУ подсчитали, что после того, как все мелкие деньги заменят на монеты, государство сможет сэкономить 1 млрд грн! Если купюра в 10 грн изнашивается за один-два года, то монета такого же эквивалента может служить в десятки раз дольше – 20-25 лет.

Итак, 3 июня регулятор выпустит в оборот пять миллионов монет номиналом в 10 грн. С этого же дня все торговые сети, магазины и т.д. обязаны принимать новую "мелочь".

В Украине через несколько недель появятся новые деньги: какие купюры и как выведут из оборота

НБУ

"С 3 июня 2020-го банки смогут получать обновленные денежные знаки в НБУ и выдавать их своим клиентам. Национальный банк позаботился о максимальном удобстве обмена – гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 10 гривен на оборотные монеты этого номинала", – заявлено в отчете регулятора.

Обменивать 10-гривневые купюры не нужно. Ими можно рассчитываться неограниченное количество времени. Но новые банкноты такого номинала выпускать не будут, поэтому со временем они полностью выйдут из оборота.

Еще в прошлом году из обращения вывели монеты номиналом 1,2 и 5 копеек, перестали выпускать монеты номиналом 25 копеек, а с 25 октября ввел купюру номиналом 1000 грн. В результате в обороте останутся:

  • монеты: 10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен;

  • банкноты: 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен.

Но и это не предел. Ведущие экономические умы по всему миру говорят: страны со временем должны вовсе отказаться от наличности. В некоторых государствах (Швеция, Норвегия) уже сейчас далеко не в каждом магазине можно рассчитаться кешем. К этому стремится и Украина.

В Украине через несколько недель появятся новые деньги: какие купюры и как выведут из оборота

НБУ

Еще пять лет назад НБУ утвердил стратегию "экономики без наличности", согласно которой 55% всех операций в 2020-м должны проходить по безналу. Возможно, с учетом карантина, который предсказать было невозможно, этот показатель даже удастся "побить".

Как Украина откажется от налички

В мире 1,4 миллиарда человек вынуждены тратить не более 1,25 доллара в день. В то же время из-за коррупции, взяточничества, воровства и уклонения от налогов из развивающихся стран фактически похищено около 1,26 трлн, говорится в исследовании Всемирного экономического форума. "Если бы мы могли вернуть деньги этим странам, можно было бы поднять доходы 1,4 миллиарду человек выше порога бедности и держать их на определенном уровне как минимум шесть лет", – говорится в отчете ВЭФ.

Наличными платят "серые" зарплаты, дают взятки, покупают наркотики и т. д. Такие платежи практически невозможно проследить. За пять лет, начиная с 2015-го, в планах Нацбанка сократить оборот наличности почти в два раза. Ведущие экономисты прогнозируют – будущее за cashless экономиками. Уже сейчас многие страны признают, что выпуск купюр небольшого номинала убыточен.

В Украине через несколько недель появятся новые деньги: какие купюры и как выведут из оборота

"Хорошо, что мы переходим на безнал, в том числе и потому, что с таких платежей уплачиваются налоги. Также украинцам надежнее перейти на безнал, чем пользоваться бумажными деньгами. В случае кражи вы просто заблокируете карточку и ничего не потеряете", – пояснил OBOZREVATEL экономист Тарас Козак.

Пока количество наличных денег активно сокращают развитые страны, однако и Украина может занять первенство в список cashless-экономик. И для нас это шанс не просто сократить расходы на выпуск денег, но и избавиться от львиной доли теневой экономики. По разным оценкам, до 37-40% ВВП не облагается налогом. Коррупция, бюджетные кражи, "черный" бизнес – все эти сферы живут за счет наличных средств.

Электронные переводы легко проследить, они всегда имеют отправителя и получателя. А учитывая, что с 28 апреля все транзакции на сумму от 5 тыс. грн нужно проводить после верификации, отмывать деньги становится все сложнее.

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Автор
Александр Литвин Александр Литвин
Тема
Способы экономии
Место
Украина
Теги
Национальный банк Украины бумажные деньги
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