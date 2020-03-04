AliExpress обратился к клиентам из-за коронавируса и скандала с посылками

Китайская торговая онлайн-площадка AliExpress сообщила, что коронавирус не распространяется через посылки.

Соответствующую информацию подтверждает Всемирная организация здравоохранения, говорится на странице компании в Facebook.

Также представители AliExpress предупредили клиентов о возможных задержках посылок из-за эпидемии.

В частности, в случае некоторых отправлений и логистических процессов обработка заказов теперь требует больше времени, чем обычно.

При этом пользователи AliExpress по всему миру пишут в комментариях, что имеют трудности с доставкой посылок с начала 2020 года.

Missing your AliExpress package We are working hard to get your parcels delivered, but there may be some delays due to Coronavirus. WHO guidance states that parcels are safe from Coronavirus, but some shipping and logistics are experiencing longer waiting times for processing orders. Thanks for your patience and rest assured, we will get your parcel to you as soon as possible! 📦 AliExpress team ❤️ Опубликовано AliExpress Понедельник, 2 марта 2020 г.

Китайская торговая онлайн-площадка AliExpress сообщила, что коронавирус не распространяется через посылки

Как сообщал OBOZREVATEL:

С 12 февраля "Укрпочта" перестала отправлять посылки в Китай из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний, вызванного вспышкой коронавируса.

С 26 февраля "Укрпочта" возобновила прием всех видов экспортных отправлений в Китай.

Также "Укрпочта" заявила, что на данный момент нет никаких доказательств о риске передачи коронавируса через посылки.

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