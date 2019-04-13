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"Ад – это Керченский пролив": Крымскому мосту предрекли катастрофу

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Крымский мост может ждать катастрофа, поскольку российские оккупанты забили сваи моста лишь на глубину 55 метров, а необходимо было на тысячу.

"Сваи в 55 метров – это высота 18-этажного дома. Сваи длиной в 18 этажей, как вы представляете вообще можно забить? Можно найти такой копер, который начинал бы бить сваю с высоты 18-этажного дома, чтобы она шла строго вертикально, и не было перекосов? Поэтому такие сваи называются буро-набивные", – сообщил кандидат геолого-минералогических наук, независимый эксперт Юрий Медовар в интервью "Апострофу".

По его словам, для этого нужно пробурить скважину и залить в нее бетон.

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Эксперт подчеркнул, что Российская Федерация уже не сможет кардинально обезопасить мост.

"Мост состоит из частей. Его основа – опоры, а на них – полотно. Полотно можно укреплять, как хочешь, а вот опоры… Что сейчас уже можно сделать, если сваи стоят? Еще поставить? Тогда судоходства не будет. Там ведь одна опора треснула, но ее укрепили стяжками", – отметил Медовар.

"Если будут трещать опоры дальше, значит, будут лить бетон и стягивать ее. Но в таком случае опора будет становиться тяжелее и влиять на просадку, и те сваи, которые рассчитывались на один вес, а получается другой, станут проседать. Тут целый комплекс проблем. Вот есть понятие "ада". В геологическом отношении ад – это Керченский пролив, где изваяли этот мост. Изваять можно абсолютно все, даже ракету из навоза, но она же не полетит", – резюмировал он.

"Ад – это Керченский пролив": Крымскому мосту предрекли катастрофу

Напомним, что 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Позже в "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года. Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводится в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму продолжаются оползни в районе Керченского моста, которые могут привести к его разрушению. Для строительства Российская Федерация выбрала самое неудачное по геологическим и сейсмическим условиям место.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
"Там ведь одна опора треснула, но ее укрепили стяжками" Тьфу ты, я думал, что этот медовар хоть немного специалист, а он такой же упоротый отпёздол, как обнаружившие проседание моста
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Надоел.Дурак.
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Севченко Николай
Севченко Николай
Если к власти в Украине придет пророссийский кандидат, которого уже поддержали все ненавистники Украины, то мост уже не нужен. Путин и так победил. Осталось 8 дней, чтобы это осознать и спасти страну. Потом уже будет поздно. Чтобы сместить Януковича, Украина потеряла сотни людей и огромные территории.
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