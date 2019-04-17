Как украинцам получить "14 пенсию": в Минюсте назвали три момента

Чтобы украинцы смогли получить так называемую "14-ю пенсию", накануне правительство фактически уже выплатило пенсионерам по 2,4 тыс. грн, стоит учитывать три аспекта – финансовый, юридический и человеческий фактор.

Об этом в эфире ObozTV рассказал начальник Главного территориального управления юстиции в городе Киев Станислав Куценко. Он добавил, что прежде всего – это дело Министерства финансов.

"Финансовый аспект заключается в том, насколько там смогут подготовить бюджет или изменения в бюджет для предсказания 14-ой пенсии. Юридические основания для этой выплаты есть, – это государственный бюджет, который голосуется Верховной Радой и к нему есть корректировка, поэтому это можно сделать," – сказал он.

Третий аспект, который может повлиять на получение средств – человеческий фактор, и здесь Куценко советует украинцам пользоваться бесплатной вторичной правовой помощью.

"Она работает на базе центров правовой помощи. Таких учреждений в Украине 550. К юристам следует обращаться, ведь были жалобы от жителей областных центров, что они не получили пенсии, потому что что-то неправильно начисляли. Надо обратиться письменно или придти в управление соцзащиты и предоставить документы, подтверждающие ваш стаж, вашу аргументацию, и посмотреть в противовес, что вам сотрудник управления покажет, что по их данным есть", – объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях вице-премьер Павел Розенко заявил, что есть все возможности реализовать 13-ю пенсию начиная с этого года. Ее будут получать люди, у которых есть большой страховой стаж, но невысокая пенсия. Правда, в этом году украинцы уже фактически получили 13-ю пенсию (и даже больше), благодаря выплате в размере 2,4 тыс. грн. И если, как сказал Розенко, нововведения запустят с этого года, уже в декабре может прийти фактически "четырнадцатая" выплата.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!