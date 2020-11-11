В Днепре от коронавируса умер заведующий отделением больницы Мечникова

В Днепре 10 ноября от осложнений коронавирусной инфекции умер заведующий отделением областной больницы имени Мечникова Борис Анатольевич Павленко.

Врачу было 58 лет. Об этом сообщил его друг и коллега Владимир Алексеевич на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Он отметил, что Павленко заведовал отделением интенсивной терапии для новорожденных. По словам коллег, он спас множество детей.

"Дорогой Борис Анатольевич! Трудно поверить, что в этой жизни мы больше не встретимся... Он был талантлив во всем, за что брался!" – написал коллега Павленко.

Главный врач больницы Мечникова Сергей Рыженко у себя в Facebook сообщил, что прощание с Борисом Павленко состоится 12 ноября в 10:00 перед центральным входом в терапевтический корпус.

"Он был из тех, кого любили все. Надежный, спокойный, немногословный. Уверенный в каждом своем действии. Многие годы на нем была высочайшая ответственность – за жизнь новорожденных малышей. Тот случай, когда "невосполнимая утрата" – не пафосные слова, а искреннее выражение наших чувств. Поверить невозможно. Светлая память", – написал Рыженко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во Львове от коронавируса скончался 56-летний заведующий отделением инфекционной больницы Игорь Мартынюк. Коллеги 25 дней боролись за него. До самого последнего момента врач был уверен, что поборет эту болезнь. Однако сопутствующие заболевания не оставили шанса на жизнь.