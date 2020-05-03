Владимир Дубинский рассказал о волейбольных планах СК "Прометей" на новый сезон

Президент СК "Прометей" Владимир Дубинский рассказал об изменениях, которые ждут женскую волейбольную команду, об Академии волейбола, о новых контрактах в сезоне 2020/2021.

На данный момент менеджмент, директорат и агенты СК "Прометей" работают удаленно и проводят просмотр спортсменов и их игр. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Владимир Дубинский.

"Надеемся, что к 8 июня закончится весь этот кошмар и начнется постепенный выход на уровень нормальной работы. Надеемся приятно удивить вас уже в июне своими новостями! На сегодня провели совещание со всеми нашими партнерами и спонсорами и утвердили бюджет СК Прометей!", – написал президент СК "Прометей.

Уже известно, что женская команда по волейболу СК Прометей точно будет играть в чемпионате Суперлиги 2020/2021. На сегодня подписаны или находятся в завершающей стадии переговоры с 10 игроками. В команде появятся два новых помощника главного тренера, с которыми уже подписаны контракты.

"Мы на 99% уверены, что весь стартовый состав будет состоять из игроков сборной Украины и игроков сборных других стран! Наши агенты и дирекция, как никогда успешно и усиленно отработали этот период, и я им очень за это благодарен", – отметил Владимир Дубинский.

Президент СК "Прометей" Владимир Дубинский prometeybc.com

Также он сообщил о подготовке подписания контрактов с главным тренером, его помощниками, массажистом и остальным персоналом новой Академии волейбола. В здании, где будут жить и проходить обучение молодые спортсмены, уже начались работы по реконструкции. Строится и современное кафе для качественного и сбалансированного питания спортсменов.

"Сразу же после окончания карантина весь тренерский состав выезжает по городам Украины для просмотра будущих игроков академии и согласования условий их контрактов с клубом и родителями. На сегодняшний день уже есть первых четыре девчонок и не только с Украины, которые начнут этот учебный год в нашей академии!", – рассказал Владимир Дубинский.

После окончания карантина СК "Прометей" планирует подать заявку на участие игроков Академии в чемпионате Украины в Первой лиге. Соответствующие переговоры уже прошли с президентом Федерации волейбола Украины Михаилом Мельником.

"Ощутил и услышал полную поддержку нашим начинаниям с Академией волейбола в Каменском. Как игроки фармклуба, игроки нашей Академии могли бы подавать заявки и в высшую лигу, но думаю правильнее молодым дарованиям стартовать в Первой лиге, а там будет видно", – поделился президент СК "Прометей".

Кроме этого, с 15 мая начинается реконструкция зала для тренировок и игр волейбольной команды Академии. Новый зал начнет работать уже с 1 сентября 2020 года. Это будет зал с профессиональным и абсолютно новым покрытием Taraflex.

Также уже подписан взаимовыгодный контракт со спонсорами, которые будут обеспечивать детей и взрослую команду формой в сезоне 2020/2021. Подписан также ряд контрактов на поставку на взаимных условиях всего технического инвентаря и мячей.

"Берегите себя! Всем здоровья! До скорых встреч с нашей любимой командой!", – добавил Владимир Дубинский.

Ранее OBOZREVATEL писал, что президент СК "Прометей" Владимир Дубинский дал интервью по завершению баскетбольного сезона в Украине и рассказал о ближайших планах команды.

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