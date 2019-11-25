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25 ноября • обновлено в 15:11
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Аня Князева

Украина получит 900 млн евро на строительство качественных дорог, – советник премьера Юрий Голик

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подписал два документа на общую сумму 900 млн евро по проекту софинансирования Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития на строительство и реконструкцию украинских дорог, сообщает Koma.life.

Премьер-министр Алексей Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук

КМУ

"Это важно. И это круто. Привлекли сумму, примерно равную части Дорожного Фонда в этом году, которая идет на трассы Укравтодора. Конечно же, будет сделано все, чтобы эти деньги превратились в километры качественных идеальных дорог", – пишет Юрий Голик в Facebook.

Речь идет о финансировании реконструкции автодороги М05 Киев – Одесса в Черкасской, Николаевской и Одесской областях, а также строительства северного участка объездной дороги вокруг Львова.

"Это 340 километров в пяти областях. Уже через три года трасса Киев – Одесса станет первым автобаном европейского уровня по всей протяженности! Трасса Киев – Одесса соединяет столицу и украинские черноморские порты. Мариупольский эффект работает!" – сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Напомним, что отрезок в 130 км трассы Запорожье – Мариуполь планировали сделать за 90 дней. Но все работы "по асфальту" были закончены за 68 дней, что стало рекордом Украины.

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Автор
Аня Князева
Персона
Юрий Голик
Место
Украина Днепр
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