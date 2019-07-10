Кандидат в народные депутаты из Днепра Владимир Панченко отказался участвовать в выборах в Верховную Раду.

Он поблагодарил всех за поддержку. Об этом Панченко сообщил в своем видеообращении на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отметим, что депутат баллотировался по 24-му округу (Самарский и Индустриальный районы) как самовыдвиженец.

Справка:

Владимир Панченко - депутат Днепровского городского совета от партии УКРОП, также он является директором коммунального предприятия "Агентство развития Днепра".

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