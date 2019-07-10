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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Политика

Кандидат в нардепы из Днепра передумал идти в Раду: стала известна причина. Видео

1.3т Читать материал на украинском

Кандидат в народные депутаты из Днепра Владимир Панченко отказался участвовать в выборах в Верховную Раду.

Он поблагодарил всех за поддержку. Об этом Панченко сообщил в своем видеообращении на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Отметим, что депутат баллотировался по 24-му округу (Самарский и Индустриальный районы) как самовыдвиженец.

Справка:

Владимир Панченко - депутат Днепровского городского совета от партии УКРОП, также он является директором коммунального предприятия "Агентство развития Днепра".

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина Днепр
Теги
Выборы в Раду: соцопросы и рейтинги депутат УКРОП Днепр
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