Кабмин уволит главу Днепропетровской ОГА Бондаренко и вернет Резниченко.

Кабинет министров Украины предложил уволить Александра Бондаренко с должности главы Днепропетровской областной администрации.

Вместо него правительство хочет назначить бывшего руководителя области Валентина Резниченко. Об этом OBOZREVATEL стало известно из перечня кадровых вопросов, внесенных на рассмотрение Кабмина 9 декабря.

В документе уточняется, что Бондаренко уволят по соглашению сторон.

Напомним, что Кабмин 13 сентября 2019 года назначил нового главу Днепропетровской областной государственной администрации Александра Бондаренко. С 2015 по 2019 год эту должность занимал Валентин Резниченко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в результате провала на местных выборах партии "Слуга народа" в родной для президента Зеленского Днепропетровской области, глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко может лишиться работы. Как и еще несколько его коллег из разных областей Украины.