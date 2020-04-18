Филатов: во время эпидемии нигде в мире не забирают денег у местного самоуправления – кроме Украины

Нигде в мире центральная власть не изымает деньги на борьбу с эпидемией коронавируса из местных бюджетов. Исключение составляет лишь Украина, где в целом у местного самоуправления планируют изъять около 40 млрд грн. Такое заявление в эфире программы "ИнфоВечер" на 5 канале сделал мэр Днепра Борис Филатов.

Он привел результаты подсчетов Ассоциации городов Украины, согласно которым местное самоуправление дало около 2 млрд грн на борьбу с пандемией. Еще 4,1 млрд грн - это льготы для малого и среднего бизнеса. В целом же из местных бюджетов хотят изъять около 40 млрд.грн.

"Когда возникают какие-то проблемы с бюджетом, начинают запускать руку в карман местного самоуправления. Ни в одной стране мира нет такого, чтобы во время эпидемии деньги забирали у местного самоуправления. Напротив – государства добавляют городам средства", – сказал глава Днепра.

Впрочем, по словам Бориса Филатова, сейчас мэры украинских городов имеют консолидированную позицию "не позволять себя грабить". В то же время центральная власть не слишком прислушивается к их позиции.

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