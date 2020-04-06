Заплати, а потом смотри: как в Днепре "разводят" желающих арендовать жилье

Сейчас в Днепре не лучшие времена для переезда, и этой ситуацией пользуются мошенники.

О том, как не попасть на удочку нечестных "арендодателей" и не потерять свои финансовые средства – расскажет OBOZREVATEL.

Квартирные мошенники в Днепре: как не попасть на удочку ua.depositphotos

Самый безопасный способ для мошенников заработать, не выходя из дома, выглядит очень просто и непринужденно, не вызывая подозрений у многих днепрян.

С такой ситуацией столкнулась жительница Днепра Виктория, которая планировала арендовать небольшую квартиру на ж\м Победа. В объявлении была указана уютная квартира с хорошим ремонтом и удобным местом расположения. Так, девушка до последнего не подозревала о том, что ведет диалог с квартирными мошенниками.

Шаг 1: "арендодатель" налаживает контакт

Для того, чтобы человек начал доверять – у мошенников есть проверенный годами способ. В начале общения, в большинстве случаев с помощью мессенджеров, они придумывают историю о том, что квартира для них очень ценна и сдавать ее в аренду – было сложным решением. Кроме подробной истории о том, почему жилплощадь решили сдавать в аренду, мошенник задает много вопросов: сколько вам лет, где работаете, есть ли вредные привычки, кто будет жить в квартире.

Как работают квартирные мошенники

Никогда ничего не оплачивайте перед просмотром жилья

Всегда есть история о том, почему решились на такой шаг

Шаг 2: оценка вашей платежеспособности

Когда контакт налажен, мошенник начинает задавать вопросы о том, готовы ли вы оплатить стоимость аренды и залог, который часто придерживается до оплаты за последний месяц.

"Лично мне ответили, что я как потенциальный арендатор подхожу. Конечно же, я была готова подъехать и посмотреть квартиру, но тут началось самое интересное. Как оказалось, на счет жилья уже написали 5 человек и они готовы снять данную квартиру в ближайшие дни. Чтобы я посмотрела жилье вне очереди – меня попросили оплатить залог на сумму в 500 гривен".

"Арендодатель" увиливает от предложения встретиться

Вам обязательно скажут, что вы подходите

И добавят, что перед вами огромная очередь желающих

Днепрянка Виктория поняла, что ситуация складывается не в ее пользу:

"Это странно – платить залог за квартиру, которую я не видела в глаза. В привычных ситуациях все по-другому: ты выходишь на контакт с арендодателем, вы договариваетесь о встрече, ты смотришь жилье и дальше либо платишь всю сумму и подписываешь договор, либо платишь залог для того, чтобы жилье придержали для тебя. Кроме того, "арендодатель" сказала, что ее и мужа нет в городе, и приедут они в пятницу, 3 апреля. В сообщении ниже женщина написала, что если я оплачу залог – придержит квартиру до своего приезда. Это тоже было странно и подозрительно".

Прошло время говорить о предоплате

Аналогичная ситуация в Киеве ema.com.ua

Шаг 3: торг

Девушка рассказала, что предложила более выгодную альтернативу, чтобы проверить подлинность слов арендодателя:

"Я предложила более выгодный вариант: вначале посмотреть жилье и оплатить залог в 1500 гривен, а потом в день въезда при подписании договора оплатить всю сумму. На мое предложение меня начали обвинять в том, что я хочу выставить человека мошенником. Ниже предложили оплатить меньшую сумму залога – 400 гривен. Кроме того, мне сбросили фото паспорта, который должен был выступить гарантом слов".

Документ оказался недействительным

Виктория проверила номер документа по фото и поняла: паспорт недействителен. После этого девушка прекратила общение с мошенниками. Как ни странно, объявление о квартире было удалено на следующий день, хотя по словам "арендодателя", в запасе было еще несколько дней.

Конечно же, можно заплатить и меньше

Как проверить подлинность документов в Днепре за 2 минуты

Чтобы узнать, пытаются ли вас обмануть – достаточно проверить документ арендодателя на сайте Государственной миграционной службы Украины. На сайте службы есть такой сервис. Для проверки достаточно выбрать тип документа и ввести данные:

Как проверить подлинность документов Государственная миграционная служба

В случае нашей героини это серия и номер паспорта. Вот такая информация появляется на сайте, если документ недействителен:

Информация о недействительном документе Государственная миграционная служба

Если паспорт подлинный – сервис выдаст вам другое сообщение, которое подтверждает наличие документа в государственной базе:

Так выглядит сообщение о подлинности документа Государственная миграционная служба

Проверить можно разнообразные документы Государственная миграционная служба

Аренда квартиры в Днепре: как не попасть на удочку к мошенникам

Для того, чтобы не потерять деньги – постарайтесь придерживаться основных правил:

Попробуйте отыскать жилье с помощью родных, близких или знакомых вам людей. Часто бывает, что знакомые сдают в аренду жилье, при этом вам не придется оплачивать услуги риелтора;

Обращайтесь только к проверенным риелторам или фирмам с хорошей репутацией. Вы заплатите за услугу по поиску и подбору жилья, но будете уверены в том, что вас не обманут;

Никаких предоплат до просмотра квартиры и подписания договора между арендатором и арендодателем! Вначале убедитесь, что жилая площадь соответствует фото и все документы в полном порядке.

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