В Днепре показали, как спасать жизнь животным

Бывают ситуации, когда любимому питомцу срочно нужна помощь и большую цену имеет каждая минута. Риск повышается в летнее время: количество отравлений и тепловых ударов зашкаливает.

О том, как определить симптомы и предоставить первую доврачебную помощь любимому питомцу – расскажет OBOZREVATEL.

В Днепре прошел первый тренинг по предоставлению срочной помощи домашним животным. Во время обучения участники разобрали, как вести себя при травмировании животного, останавливать кровотечение, проводить сердечно-легочную реанимацию и что делать при отравлении. Участники мероприятия отработали полученные знания на практике. На тренинге были соблюдены все требования карантина.

Как рассказал ветеринар-реабилитолог Андрей Тронь, люди часто чувствуют себя растерянными, если питомцу становится плохо:

"В своей практике я часто сталкиваюсь с тем, что владельцы животных, обращаясь в клинику, даже не могут объяснить, в каком состоянии питомец – в тяжелом или нет. Им сложно ориентироваться – стоит ли везти животное в клинику. Наша цель – объяснить жителям Днепра, как заметить существующую проблему либо же ее внезапные проявления. Главное в такой ситуации – не растеряться и знать, как правильно действовать".

Ветеринар Андрей Тронь поделился полезными и важными советами

Руководитель и инструктор ГО "Медицинский корпус" Алексей Турчак акцентирует: для их команды это не первый опыт:

"Мы уже провели не одну сотню тренингов по оказанию первой доврачебной помощи для людей – все тренинги проходят по протоколу BLS. Мы любим животных, им тоже нужна помощь в трудные и опасные минуты. Посоветовавшись с специалистами и адаптировав протокол BLS, нами был разработан специальный тренинг по предоставлению первой помощи животным. Рассказали, как оказывать помощь питомцам при кровотечениях и неотложных состояниях, при остановке сердца, что делать при отравлениях и как их распознавать".

Алексей Турчак, ГО "Медицинский корпус"

Протокол BLS (Basic Life Support), по которому работают инструкторы, был разработан Американской Ассоциацией Сердца вместе с Европейским Советом реанимации. Он общепринятый в большинстве стран мира. В ряде международных исследований было доказано – выполнение рекомендаций данного протокола повышает выживаемость до 75%.

Как помочь домашнему питомцу при отравлении

У отравления есть свои симптомы, которые достаточно легко распознать: сонливость, спутанность, потеря координации, рвота, слюноотделение, судороги, пена из рта. В этом случае мало что можно сделать без врача, поэтому сразу постарайтесь доставить собаку в ближайший веткабинет.

При этом, первую помощь нужно оказать немедленно:

Вызвать рвоту. Влейте в собаку побольше воды или надавите на корень языка. Поить можно только в том случае, если собака находится в сознании. Если же питомец потерял сознание, поить категорически нельзя;

Дать абсорбенты. Активированный уголь или энтеросгель. Уголь – 1 таблетка на 1 кг веса, развести в воде;

Обязательно идите к ветеринару. Определить источник яда и курс лечения бывает трудно даже врачу, поэтому заниматься самолечением не стоит. Первая помощь при отравлении кошки будет такой же. Бывает, что коты съедают отравленных мышей или приманку с крысиным ядом.

Днепряне внимательно изучали советы специалистов

Первая помощь питомцу при тепловом ударе

Как никогда актуально в летний период. При тепловом ударе питомец становится вялым, из пасти течет слюна, животное не может нормально стоять и ходить, часто дышит с хрипом, могут быть понос и судороги.

Важно, что все эти симптомы возникли в жаркую погоду или в перегретом пространстве, иначе те же симптомы могут быть при переутомлении или заболевании.

При тепловом ударе:

Снимите ошейник, перенесите животное в прохладное место и оботрите холодной водой;

Компрессы можно приложить на живот, бедра, подмышки. Целиком окунать перегретое животное в холодную воду нельзя, чтобы не было скачка температуры;

Дайте питомцу побольше воды, а когда он успокоится и придет в норму – сходите к ветеринару;

Первая помощь при тепловом ударе очень важна, потому что он опасен внутренними последствиями. Заметить их может только врач, поэтому, как только животное придет в себя – сходите в клинику.

Берегите своих питомцев

Как помочь животному при кровотечении

Конечно же, такая ситуация может сбить с толку. Первое и самое важное – не паниковать. Возможно, жизнь и здоровье питомца в ваших руках.

Чтобы остановить кровотечение, необходимо:

Уложите животное, возьмите жгут: подойдет бинт, веревка, резиновая трубочка, ошейник или поводок, перетяните конечность выше раны;

Если пользуетесь веревкой, завяжите концы, проденьте туда палку и закручивайте по часовой стрелке, пока веревка не перетянет лапу (такой способ актуален для крупных животных);

Если удалось остановить кровь, оставьте жгут затянутым и незамедлительно отправляйтесь к ветеринару;

Рана обрабатывается лишь по краям, если у вас под рукой зеленка или йод. Лить эти препараты в рану категорически запрещено – они сожгут ткани.

Наложите повязку. Можно приложить к ране холод, через бинт.

Навыки предоставления первой помощи будут полезны не только в случае с людьми, но и с животными

Что делать, если у питомца остановка сердца

При остановке сердца необходимо сделать непрямой массаж сердца:

Для начала, животное нужно положить правым боком на ровную поверхность и вытянуть наружу язык животного, чтобы поступал воздух. Затем приступить к самому массажу – это быстрое (60 раз в минуту) ритмичное надавливание ладонями на грудь. Длительность массажа – 10 минут непрерывно, возможен перерыв не более 5 секунд;

Если в течение этого времени сердце не заработало, значит, наступила биологическая смерть. Признаки возвращения животного к жизни – появление пульса, дыхания, восстановление реакции зрачка на свет, сужение зрачка. Во время массажа сердца происходит вентиляция легких. Начинать непрямой массаж сердца нужно не позднее 2-3 минут после остановки дыхания;

Остановившееся дыхание можно восстановить, делая резкие удары ладонями плашмя по грудной клетке. Повторять до возобновления дыхания у животного. Первый признак этого – возвращение розового цвета десен;

При потере сознания у собак нужно поднять животное за задние лапы головой вниз, что позволит обеспечить приток крови и поступление кислорода в головной мозг. Если собака небольшая, ее можно раскручивать, если большая, то положить ее головой вниз. Первый признак восстановления сознания – это сужение зрачка и реакция его на свет.

В Днепре прошел первый тренинг по предоставлению срочной помощи домашним животным

Как предотвратить травмы у домашних животных

Чаще всего травмы происходят из-за того, что мы позволили этому случиться. Есть простые вещи, за которыми надо постоянно следить:

Никогда не оставляйте животное в машине на жаре. Даже на минутку и с открытыми окнами;

Не разрешайте питомцу подбирать с земли. От этого надо строго отучать, если не получается – гулять в наморднике.

На морозе собаку лучше одеть, особенно защитить лапы. Если собака начала дрожать – отправляйтесь домой.

Не гуляйте возле дорог. Даже самые воспитанные собаки могут сорваться;

Вся бытовая химия должна быть надежно спрятана, как от маленького ребенка;

Не занимайтесь самолечением. Оказав первую помощь, сразу отправляйтесь на прием к ветеринару.

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