Цены на продукты в Днепре: что стало дешевле и дороже

Пока карантин в Днепре продолжается, стоимость продуктов дестабилизирована. Многие горожане недовольны тем, что в тяжелые для людей времена практикуются такие резкие скачки цен.

О том, что подорожало и почему цены "скачут" – расскажет OBOZREVATEL.

В Днепре овощи и фрукты стали дороже

По данным Государственной службы статистики Украины, на потребительском рынке за последний месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2%. Больше всего, на 16,6% и 15,8%, подорожали яйца и фрукты. На 2,3% выросли цены на продукты переработки зерновых, рис, рыбу и продукты из рыбы и овощи. В то же время, на 1,6-0,2% подешевели мясо и мясопродукты, сало, масло, сахар, подсолнечное масло, кисломолочная продукция и молоко.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,1%, что связано с подорожанием табачных изделий на 2,0%.

Жители Днепра выражают недовольство по поводу резкого повышения цен, особенно касательно стоимости сезонных фруктов и овощей.

Так, свою точку зрения в данном вопросе опубликовал житель Днепра Артем Лысенко:

Стоимость яблок удивляет Facebook: Артем Лысенко

Днепряне поддержали позицию автора в комментариях, удивляясь сегодняшним ценам на сезонную продукцию, которая, к тому же, не импортирована:

Горожане не рады повышению цен Facebook: Артем Лысенко

Почему в Днепре подорожали сезонные продукты

Как рассказал экономический эксперт из Днепра Михаил Крапивко, в последнее время цены на базовые продукты питания стабильны, но с небольшим колебанием:

"На минувшей неделе наблюдалась ценовая стабильность. Удивила только цена на картофель, которая по сетям имеет среднее значение – от 12 грн/кг до 24 грн/кг".

Эксперт акцентирует, что повышение цен, особенно на продуктовых рынках – вынужденная мера для предпринимателей:

"Во время послабления карантина, продуктовые рынки вновь начали работать. Но их работа происходит не на полную мощность, товарооборот стал меньше, поэтому предприниматели компенсируют эти моменты наценкой. Для них это вынужденная мера".

Супермаркеты или рынки: где в Днепре выгоднее покупать продукты

На сегодня сложно сказать, где продукция дешевле. Некоторые овощи и фрукты выгоднее покупать на рынке, другие – в супермаркете.

"Покупают в основном огурцы и помидоры, зелень тоже быстро разбирают. Капуста и перец на салаты тоже раскупается. А так – люди интересуются фруктами, но покупают реже. Фрукты дорогие", - поделилась продавец на рынке Виктория.

OBOZREVATEL подготовил сравнительную аналитику цен на самые популярные продукты в летний сезон, которые можно приобрести на рынке и в супермаркете:

Цены на продукты на рынках Днепра:

Картофель – от 10 до 20 гривен за килограмм в зависимости от сорта и размера;

Огурцы – 18-20 гривен за килограмм;

Помидоры – 33-45 гривен за килограмм. Розовые помидоры – 50-55 гривен\кг;

Сладкий перец – 40-65 гривен за килограмм (крупные сорта дороже);

Капуста – 10-12 гривен за килограмм;

Зелень (пучок из укропа, зеленого лука и петрушки) – 10 гривен;

Абрикосы – 50-55 гривен за килограмм;

Клубника – 50-70 гривен за килограмм. Играет роль размер и сорт ягоды, "мелкая" клубника более дешевая;

Яблоки – 25-35 гривен за килограмм (сезонные – дешевле);

Лимоны 65-86 гривен, в зависимости от сорта. 1 лимон – около 18 гривен.

Приобрести огурцы на рынках можно за 18-20 гривен

На рынках более широкий ассортимент картофеля

Томаты на рынке не всегда дешевле, чем в супермаркетах

Разница в цене заметна

Сладкий перец на рынке обойдется в 40-65 гривен

Розовые помидоры на рынке не отличаются по цене

Капуста и кабачки - самые дешевые овощи на сегодня

Цены на фрукты выше, чем обычно

Цены на продукты в супермаркетах Днепра:

Картофель – от 14 до 17 гривен за килограмм в зависимости от сорта и размера;

Огурцы – 26-28 гривен за килограмм;

Помидоры – 31-47 гривен за килограмм. Розовые помидоры – 50 гривен\кг;

Перец – 39-55 гривен за килограмм (крупные сорта дороже);

Капуста – 9-11 гривен за килограмм;

Зелень (пучок из укропа, зеленого лука и петрушки) – от 16 гривен в зависимости от веса;

Абрикосы – 66 гривен за килограмм;

Клубника – 60-80 гривен за килограмм (играет роль размер и сорт ягоды, "мелкая" клубника более дешевая;

Яблоки – 45-50 гривен за килограмм (сезонные – дешевле);

Лимоны – 33-34 гривны за килограмм.

Минимальная цена на томаты в супермаркетах Днепра

В супармаркетах лимоны дешевле

Абрикосы - недешевое удовольствие

Персики - от 55 гривен

Огурцы, которые выросли в Украине

На рынках данный овощ дешевле

почему так подорожали яблоки - никто не понимает

"Голден" обойдется в почти 50 гривен за килограмм

Картошка стала дешевле

Ранний картофель - немного дороже

Турецкие томаты дешевле украинских

Розовые помидоры - одни из самых дорогих сортов на сегодня

Если у вас возникла потребность или желание сэкономить на покупке сезонных продуктов, то придется посетить как супермаркет, так и рынок. Несмотря на это, большинство продуктов дешевле на рынке: картофель, огурцы, зелень, абрикосы, клубника и яблоки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепре повысились цены на аренду жилья. Так, если ранее можно было арендовать однокомнатную квартиру с хорошим ремонтом за 4 000 гривен без залога, сейчас за данную сумму сложно найти хороший вариант.

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