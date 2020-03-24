Транспорт в Днепре: как долго ждать маршрутку и соблюдают ли правила водители

Во время карантина в Днепре общественный транспорт выходит на маршруты не в полном объеме. На маршрутах – от 40% подвижного состава.

О том, долго ли приходится ждать общественный транспорт жителям Днепра – расскажет OBOZREVATEL.

Как курсируют маршрутки в Днепре

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, в городском общественном транспорте действует ограничение на перевозку более 10 человек в автобусах, трамваях и троллейбусах на городских маршрутах.

Кроме того, как сообщил Глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий, для оптимизации и удобства перевозчики заменили большие автобусы на Спринтеры.

"Пожалуйста, смотрите внимательно на трафареты всех проезжающих мимо Спринтеров и Эталонов. Там может ехать ваш автобус, а вы будете ждать большой и пропустите. Также напоминаю, что автобусы малого и среднего класса практически невозможно отследить по трекингу", – рассказал Михаил Тонконогий на своей странице в Facebook.

Также Глава профсоюза сообщил OBOZREVATEL о том, что в Днепре на линию вышли до 40% подвижного состава по немагистральным маршрутам (маршруты 90, 77, 153, 42, 48, 63, 64) и около 70-80% по магистральным направлениям (маршруты 101, 146, 87, 136, 73, 51, 106, 124, 107).

Некоторые маршруты, такие как 40, 42, или 152 – ездят в дежурном режиме, на линии 1-3 единицы подвижного состава. Маршруты 57, 66, 116 и 158 – не курсируют по Днепру.

По мнение днепрян, большинство водителей не рискуют перевозить более 10 пассажиров

Несмотря на то, что такая оптимизация была принята для безопасности днепрян, многие не согласны с такими карантинными мерами:

"С ж\м Парус уехать на общественном транспорте практически невозможно. По утрам, не взирая на карантин, на остановке огромные очереди, как никогда. При этом, больше транспорта не стало, а вот количество пассажиров сократили до 10 человек. Очень раздражает, ждал около 40 минут", – поделился житель ж\м Парус Андрей.

Но ситуация с транспортом, по мнению жительницы ж\м Тополь-2, не такая уж страшная:

"С Тополя маршрутки и троллейбусы ходят исправно. Не вижу проблем. Транспорт жду столько же по времени, сколько и всегда. Единственное – если на конечной остановке водитель набрал 10 человек – то он не остановится. Но такое редко бывает.

На жилмассивах разная ситуация с транспортом

На ж\м Солнечный общественный транспорт – редкий гость. Лучшим решением, по мнению местного жителя Алексея, будет дойти до проспекта Воронцова, и уже оттуда отправляться в нужную точку города.

"Проще с Воронцова, там проезжает много маршруток. Легко добраться как по левому, так и на правый берег. На конечной остановке ж\м Солнечный всегда много желающих доехать до центра, поэтому ближе к ТРЦ "Вавилон" сложно словить транспорт", – делится Алексей.

Постарайтесь больше времени проводить дома

Маршрутки в центре пользуются особой популярностью среди жителей Днепра, особенно в вечернее время. В этот период по городу можно заметить огромные очереди.

"Сейчас с этим строго. Можно простоять в очереди минут 30, но больше 10 человек не пускают. Если по дороге на остановке транспорт ожидают несколько человек, а в салоне уже 9 пассажиров – берут только одного. Остальные ждут дальше. Проще найти попутку на каждый день или скидываться на такси, чем это терпеть", – рассказал житель ж\м Победа Павел.

Водителей штрафуют, если количество пассажиров превышает 10 человек

Людей в дневное время практически нет

Рекомендации на транспортных остановках

Не забывайте, что в Днепре и области массово штрафуют за нарушения правил карантина. Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины, регион лидирует по количеству нарушений карантина. В Днепре и области полицейские составили 221 административный протокол по ст. 44-3 (нарушения правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Днепр и область лидируют по нарушениям во время карантина Пресс-служба НПУ

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