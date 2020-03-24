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24 марта • обновлено в 18:37
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Яна Коваль

Транспорт в Днепре: как долго ждать маршрутку и соблюдают ли правила водители

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Во время карантина в Днепре общественный транспорт выходит на маршруты не в полном объеме. На маршрутах – от 40% подвижного состава.

О том, долго ли приходится ждать общественный транспорт жителям Днепра – расскажет OBOZREVATEL.

Как курсируют маршрутки в Днепре

Как курсируют маршрутки в Днепре

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, в городском общественном транспорте действует ограничение на перевозку более 10 человек в автобусах, трамваях и троллейбусах на городских маршрутах.

Кроме того, как сообщил Глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий, для оптимизации и удобства перевозчики заменили большие автобусы на Спринтеры.

"Пожалуйста, смотрите внимательно на трафареты всех проезжающих мимо Спринтеров и Эталонов. Там может ехать ваш автобус, а вы будете ждать большой и пропустите. Также напоминаю, что автобусы малого и среднего класса практически невозможно отследить по трекингу", – рассказал Михаил Тонконогий на своей странице в Facebook.

Также Глава профсоюза сообщил OBOZREVATEL о том, что в Днепре на линию вышли до 40% подвижного состава по немагистральным маршрутам (маршруты 90, 77, 153, 42, 48, 63, 64) и около 70-80% по магистральным направлениям (маршруты 101, 146, 87, 136, 73, 51, 106, 124, 107).

Некоторые маршруты, такие как 40, 42, или 152 – ездят в дежурном режиме, на линии 1-3 единицы подвижного состава. Маршруты 57, 66, 116 и 158 – не курсируют по Днепру.

По мнение днепрян, большинство водителей не рискуют перевозить более 10 пассажиров

По мнение днепрян, большинство водителей не рискуют перевозить более 10 пассажиров

Несмотря на то, что такая оптимизация была принята для безопасности днепрян, многие не согласны с такими карантинными мерами:

"С ж\м Парус уехать на общественном транспорте практически невозможно. По утрам, не взирая на карантин, на остановке огромные очереди, как никогда. При этом, больше транспорта не стало, а вот количество пассажиров сократили до 10 человек. Очень раздражает, ждал около 40 минут", – поделился житель ж\м Парус Андрей.

Но ситуация с транспортом, по мнению жительницы ж\м Тополь-2, не такая уж страшная:

"С Тополя маршрутки и троллейбусы ходят исправно. Не вижу проблем. Транспорт жду столько же по времени, сколько и всегда. Единственное – если на конечной остановке водитель набрал 10 человек – то он не остановится. Но такое редко бывает.
На жилмассивах разная ситуация с транспортом

На жилмассивах разная ситуация с транспортом

На ж\м Солнечный общественный транспорт – редкий гость. Лучшим решением, по мнению местного жителя Алексея, будет дойти до проспекта Воронцова, и уже оттуда отправляться в нужную точку города.

"Проще с Воронцова, там проезжает много маршруток. Легко добраться как по левому, так и на правый берег. На конечной остановке ж\м Солнечный всегда много желающих доехать до центра, поэтому ближе к ТРЦ "Вавилон" сложно словить транспорт", – делится Алексей.
Постарайтесь больше времени проводить дома

Постарайтесь больше времени проводить дома

Маршрутки в центре пользуются особой популярностью среди жителей Днепра, особенно в вечернее время. В этот период по городу можно заметить огромные очереди.

"Сейчас с этим строго. Можно простоять в очереди минут 30, но больше 10 человек не пускают. Если по дороге на остановке транспорт ожидают несколько человек, а в салоне уже 9 пассажиров – берут только одного. Остальные ждут дальше. Проще найти попутку на каждый день или скидываться на такси, чем это терпеть", – рассказал житель ж\м Победа Павел.
Водителей штрафуют, если количество пассажиров превышает 10 человек

Водителей штрафуют, если количество пассажиров превышает 10 человек

Людей в дневное время практически нет

Людей в дневное время практически нет

Рекомендации на транспортных остановках

Рекомендации на транспортных остановках

Не забывайте, что в Днепре и области массово штрафуют за нарушения правил карантина. Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины, регион лидирует по количеству нарушений карантина. В Днепре и области полицейские составили 221 административный протокол по ст. 44-3 (нарушения правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Днепр и область лидируют по нарушениям во время карантина

Днепр и область лидируют по нарушениям во время карантина

Пресс-служба НПУ

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, есть ли ажиотаж и повышение цен в супермаркетах Днепра.

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Автор
Яна Коваль
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
Теги
карантин новости дороги безопасность транспорт
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