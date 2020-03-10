Права пассажиров и водителей в транспорте: как нарушают правила в Днепре

Каждый житель Днепра должен вести себя подобающе в общественном транспорте. Эти правила касаются и водителей. К сожалению, их не всегда придерживаются и нарушают.

Какие права имеют пассажиры и водители в общественном транспорте Днепра, а также как их нарушают местные жители и маршрутчики – расскажет OBOZREVATEL.

Права пассажиров и водителей в транспорте Днепра

Правила для пассажиров днепровского транспорта

Жители Днепра имеют полное право на качественную и безопасную перевозку.

Если маршрут пригородный или городской, то Вы можете бесплатно перевозить багаж весом до 20 килограмм и две единицы ручной клади.

Если маршрут междугородний или международный, то разрешается перевозить две единицы багажа с оплатой за каждую и 1 единицу ручной клади бесплатно.

Отметим, что бесплатно перевозить можно технические и другие средства реабилитации, предназначенных для личного передвижения (костыли, ходунки, инвалидные кресла и т.д.), а также собак-поводырей, сопровождающих лиц с нарушениями зрения.

Кроме этого, право на бесплатный проезд имеет ребенок до шести лет без права занятия им отдельного места.

Жители Днепра не имеют право отвлекать водителя от управления транспорта, а также открывать двери до полной его остановки или же препятствовать их закрытию.

Общественный транспорт Газета.Ру

Также пассажиры не имеют право:

Ездить в общественном транспорте, не оплатив проезд или не предъявив документы для льготного проезда;

Передавать билет другому человеку;

Перевозить багаж и ручную кладь на сиденье;

Использовать аварийное оборудование без потребности;

Нарушать общественный порядок;

Курить табачные изделия в салоне.

Правила для водителей днепровского транспорта

Согласно Постановлению Кабинета министров Украины, водитель обязан пройти перед выездом на маршрут медицинский осмотр, обеспечить проверку технического состояния и комплектности транспортного средства.

Кроме этого, общественные транспортные средства Днепра должны быть в исправном техническом состоянии, а также обеспечивать пассажиров комфортом безопасностью.

Водитель, в свою очередь, обязан опрятно одеваться и вести себя подобающе в разговоре с пассажирами.

Также водитель общественного транспорта должен:

Соблюдать маршрут, расписание движения;

Принимать, размещать и выдавать багаж;

В случае заправки бензином транспорта ‒ высадить пассажиров;

Проверять наличие проездных билетов;

Высаживать пассажиров на остановке общественного транспорта на расстоянии не более 0,05 ‒ 0,1 метра от края проезжей части дороги;

Оказывать помощь пассажирам при посадке и высадке, в случае если человек из маломобильной группы.

Отметим, если Вы забыли свой багаж в салоне транспорта, то водитель должен отвечать за его сохранение.

Водитель общественного транспорта fanaberiy.net

Кому имеют право отказать в проезде в общественном транспорте

Кто не оплатил проезд;

Кто отказывается предъявлять документ на право льготного проезда;

Пассажирам в наркотическом состоянии или алкогольном опьянении;

Кто нарушает общественный порядок;

Кто перевозит опасные вещества (взрывоопасные или легковоспламеняющиеся).

Кроме этого, водителю общественного транспорта запрещается во время движения разговаривать по мобильному телефону, пить, есть и курить, а также продавать билеты.

Также водителю запрещено отказывать в обслуживании и выбирать пассажиров по выгодности их следования.

Правила в электротранспорте Днепра

Электротранспорт Днепра должен соответствовать требованиям законодательства Украины, быть исправным и пригодным для работы.

Вне очереди садиться в транспортное средство имеют право:

Пенсионеры и люди преклонного возраста;

Люди с инвалидностью;

Беременные женщины;

Пассажиры с детьми.

Для этих граждан в салоне выделяют специальные места. Остальные категории граждан обязаны освобождать эти места для указанных выше лиц.

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Водители днепровского электротранспорта обязаны:

Ограничить вход пассажиров, если транспортное средство наполнено;

Работники транспорта должны обеспечивать качественное обслуживание пассажиров, принимать все меры для предотвращения несчастного случая с ними или дорожно-транспортного происшествия, оказывать помощь людям с инвалидностью, которые пользуются этим транспортом, быть аккуратно одетыми, вежливыми в общении с пассажирами.

Пассажирам электротранспорта запрещено:

Перевозить багаж, который загрязняет салон транспорта или одежду других пассажиров;

Находиться в салоне в алкогольном состоянии, курить, включать громко музыку;

Ставить детей, багаж и ручную кладь на сиденья транспортного средства;

Перевозить взрывоопасные, ядовитые и другие вещества, которые несут угрозу для жизни пассажиров.

Отметим, что пассажир имеет право бесплатно перевозить в электротранспорте ручную кладь, коляску, велосипед, животных в намордниках или в соответствующей корзине.

Пассажиры днепровского электротранспорта обязаны:

Предъявлять документы, которые свидетельствуют о наличии права на проезд;

Не задерживаться у дверей транспортного средства и не загораживать подходы к ним;

Не препятствовать входу и выходу, открытию и закрытию дверей;

Во время движения принимать действия, направленные на обеспечение личной безопасности и минимизацию рисков причинения вреда здоровью;

Быть вежливыми, уступать места людям с инвалидностью, гражданам пожилого возраста, пассажирам с детьми и беременным женщинам;

Готовиться к выходу заранее.

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Как в Днепре пассажиры и водители общественного транспорта нарушают правила

В Днепре пассажиры и водители транспорта часто не соблюдают законы и грубо нарушают установленные правила.

К сожалению, хамское и недопустимое поведение со стороны водителей общественного транспорта жители Днепра наблюдают чуть ли не каждый день.

"Идите на метро"

"Водитель одной из городских маршруток постоянно курит в машине. На замечание, почему накурено ответил: "Не нравится? Идите на метро!"

Это норма вообще?", – рассказала жительница Днепра Дарья.

"Потребовал "спасибо" и обматерил"

"Водитель автобуса нахамил моей маме, которая предъявила ему пенсионное удостоверение...

Она молча прошла в салон, а на конечной остановке он опять же, по-хамски, потребовал от нее "спасибо" за бесплатный проезд и, не получив ответ, обматерил как следует", – рассказала днепрянка Валерия.

"Выгонял из-за кота в переноске"

"Водитель маршрутки остановил машину с людьми, открыл окна и сказал, что не поедет, пока я не выйду из маршрутки с котом в переноске. При этом этот маршрутчик пытался хамить. Необычный случай", – сообщил днепрянин Евгений.

"Дома надо сидеть и не кататься"

"На конечной остановке одной из городских маршруток при предъявлении пенсионного удостоверения (ребенок с инвалидностью и сопровождающий) водитель сказал, что ему не надо ничего показывать, и, постучав по пластику, требовал положить ему оплату за проезд.

На мой вопрос: "В смысле и почему?", маршрутчик на повышенном тоне нахамил: "Дома надо сидеть и не кататься".

Я вожу ребенка с инвалидностью в специальный центр. Как можно "ляпнуть", что я катаюсь?", – сообщила жительница Днепра Ольга.

Злой водитель verge.zp.ua

Кроме этого, часто можно встретить безответственных водителей, которые во время движения не только курят и разговаривают по мобильному телефону, но и даже смотрят фильмы и играют в игры. Так, недавно водитель городской маршрутки играл в видеоигры на смартфоне во время управления транспортным средством.

"А как Вам водитель, который играет в игры, и везет полную людей в 09:30 утра маршрутку", – сообщил житель Днепра Андрей.

Мужчина отметил, что несколько лет назад этот же водитель смотрел фильм за рулем.

Водитель играет в игры за рулем

Отметим, что в Днепре пожаловаться на хамское поведение водителей общественного транспорта можно в автотранспортное предприятие. Телефон указан в салоне каждого маршрута.

Также оставить жалобу можно на горячей линии городского головы Днепра: +38056-732-12-12; +38095-732-12-12; +38096-732-12-12; +38073-732-12-12.

Кроме этого, жаловаться на водителей маршруток можно в Городской транспортный чат в Telegram.

Если Вы стали свидетелем неподобающего поведения со стороны работников электротранспорта Днепра, то можно оставить жалобу в центральную диспетчерскую: 056-722-00-75.

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Хамское поведение в общественном транспорте Днепра можно увидеть и со стороны пассажиров.

"Ударил водителя и тот потерял сознание"

Так, в городском троллейбусе пьяный пассажир ударил по лицу водителя и тот потерял сознание.

Как сообщил заместитель директора КП "Днепровский электротранспорт" Владимир Сусленков, инцидент произошел на проспекте Поля.

Когда водитель потерял сознание, троллейбус покатился назад. Мужчина вовремя пришел в себя и остановил транспортное средство.

По словам Сусленкова, водителю 35 лет и у него 3 года стажа работы. Пассажира, который ударил водителя, не поймали.

"Устроил скандал и нанес контролеру телесные повреждения"

Также был случай, когда в трамвай №1 вошел контролер и на остановке обнаружил безбилетного пассажира. После этого начался скандал.

Как стало известно, на замечание контролера оплатить штраф, пассажир начал вести себя агрессивно. Мужчина устроил драку и нанес контролеру телесные повреждения.

На место происшествия вызвали патрульную полицию, но до приезда правоохранителей нарушителю удалось сбежать.

Общественный транспорт Днепра crimea-news.com

"Разгромили маршрутку и сбежали"

В Днепре неизвестные устроили дебош в маршрутке. Двое неизвестных с малолетним ребенком ввязались в конфликт с пассажирами и водителем автобуса. Так как не было мест, ребенка хотели посадить возле водителя, на что тот отказал.

После этого один из мужчин стал кричать и выражаться нецензурной лексикой в адрес водителя, а затем ударил ногой поручень.

Водитель сделал замечание и попросил не отвлекать от управления, но граждане продолжили конфликт, из-за чего водитель был вынужден остановить автобус и потребовать зачинщиков покинуть салон.

После этого они оба вышли, оставив ребенка в салоне автобуса. Один из них подошел к водительской двери и, угрожая физической расправой, начал вырывать ручку двери.

Затем второй нанес несколько ударов кулаком и оторванной щёткой стеклоочистителя по капоту и лобовому стеклу, разбив его.

В Днепре неизвестные разгромили маршрутку Facebook Ивана Васючкова

В Днепре неизвестные разгромили маршрутку Facebook Ивана Васючкова

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре водители маршруток хамят пассажирам и выгоняют их из салона. Подобным образом маршрутчики поступают и с пенсионерами, которые хотят воспользоваться льготным проездом.

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