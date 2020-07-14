В Днепре без ведома оформляют поручительство по кредиту и пугают звонками: куда обращаться

Оформить без ведома поручительство по кредиту в Днепре может любой человек. Такие махинации проводят в финансовых компаниях, которые выдают быстрые кредиты. Чаще всего поручителей не предупреждают об этом и потом их терроризируют сотрудники компаний или коллекторы.

Что делать в таком случае и куда обращаться жителям Днепра – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

"Ежедневно звонят и пугают"

Жительницу Днепра Наталью уже несколько месяцев беспокоят звонками из неизвестных финансовых компаний и утверждают, что она стала поручителем по кредиту своего знакомого:

"Пока я была на карантине, мне ежедневно поступали звонки с неизвестных номеров. Когда брала трубку, то сразу была тишина или шел длинный гудок, а потом уже начинали говорить. К тому же, звонки поступали в восемь утра, когда люди еще спят!

Как оказалось, мой знакомый оформил кредит в одной из финкомпаний и указал меня, как поручителя. Получается, подпись мою подделали, и при этом никто мне не звонил, чтобы подтвердить поручительство.

Кроме того, знакомый сначала отрицал все, но недавно заявил, что действительно указал меня поручителем и якобы больше меня беспокоить не будут", – рассказала днепрянка.

Финансовые компании беспокоят звонками. Фото "mywallet.ua"

Но даже после карантина сотрудники подобных компаний продолжают терроризировать девушку:

"Я постоянно блокирую номера, но они продолжают звонить каждый день с новых. Бывает, неделя тишины, но потом также "наяривают" с непонятными претензиями.

Как сказал знакомый, что он давно все выплатил и сам не знает, почему его разыскивают. Но как оказалось, недавно он снова связался с подобной компанией и взял там быстрый кредит…

Я знаю, что никому ничего не должна, но как избавиться от этих ежедневных звонков? Надоело просыпаться в свой выходной день от них и постоянно блокировать", – добавила Наталья.

Финансовые компании беспокоят звонками с разных номеров. Фото "Банкротство-физических.рф"

Что делать и куда обращаться в подобных случаях

По словам днепровского юриста Станислава Лифлянчика, согласно законодательству, необходимо обращаться с иском в суд о признании договора поручительства недействительным:

"В процессе также следует заявлять почерковедческую экспертизу и доказывать, что договор Вы не подписывали. Но это все повлечет за собой финансовые потери, нервы и много времени", – сообщил юрист корреспонденту OBOZREVATEL.

Также Лифлянчик добавил, что против финансового учреждения и человека, который оформил поручительство, необходимо подать заявление об открытии уголовного дела по факту мошенничества, подделки документов и т.д.

Финансовым компаниям грозит срок за мошенничество и подделку документов. Фото "brovary.net.ua"

Отметим, что подделка удостоверения или другого документа, который выдается или заверяется предприятием, учреждением или организацией – наказывается штрафом до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество) наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Финансовым компаниям грозит срок за мошенничество. Фото "5 канал"

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