Новый вид мошенничества: как в Днепре аферисты выманивают деньги

На что только не идут мошенники, чтобы выманить у людей деньги. Так, в Днепре аферисты придумали новый способ обирания местных жителей.

OBOZREVATEL подробно расскажет о схеме злоумышленников.

Мошенники NewsRoom

Дмитрий – предприниматель с многолетним стажем. У него сеть магазинов с алкогольными напитками в Днепре. На днях мужчине поступил на телефон странный звонок:

"Мне позвонил неизвестный и сказал, что хочет купить алкоголь на свадьбу племянника. На вопрос, откуда у него мой номер телефона, он ответил, что его дала продавщица моего магазина.

На следующий день в магазин подъехал солидный мужчина-армянин. Он был прилично одет в брендовые вещи, видно, что человек не с улицы.

Но как только я стал предлагать на выбор алкоголь, он начал "вешать лапшу на уши"", - рассказал Дмитрий.

Так, неизвестный в подробностях начал рассказывать о предстоящей свадьбе и как она будет проходить:

"По его рассказам, свадьба у племянника, который женится на коренной днепрянке. Меня сразу смутило то, что торжество будет проходить возле ТЦ "Караван". Якобы там поставят шатер на 900 гостей. При этом он отметил, что аренда места стоит 185 тысяч гривен.

Это показалось мне очень странным, так как возле этого торгового центра никогда не устраивали нечто подобное.

После этого мужчина начал рассказывать в подробностях всю жизнь своего племянника и его будущей невесты. Заговаривал зубы мне, так сказать", - отметил Дмитрий.

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В один момент мужчина резко поменял тему разговора и начал рассказывать о нелепой ситуации, которая с ним произошла:

"Как стало известно, он якобы снимает квартиру, и вот сегодня мужчина решил вынести мусор, а дверь захлопнулась. Странно то, что он решил выбросить мусор в стильном костюме, в галстуке и налакированных туфлях.

Этот мужчина вызвал спасателей, но они отказались взламывать замок, так как квартира съемная.

Затем он начал жаловаться, что хозяйка жилья приедет только через два дня и ему теперь негде ночевать. А приютить родственники не могут, так как, по его словам, они очень странные.

После этого мужчина постоянно говорил про какие-то 400 гривен, что ему надо где-то переночевать.

Конечно, я посоветовал ему, как поступить в этой ситуации, но он как будто специально постоянно повторял про 400 гривен и давил на жалость", - добавил днепрянин.

Дмитрий добавил, что не повелся на провокации мошенника. Но мужчина был настолько убедителен, что как будто гипнозом выманивал деньги:

"Он постоянно смотрел в глаза и повторял про эти 400 гривен. В один момент я даже задумался, чтобы помочь и дать ему денег на ночевку. Но потом одумался и понял, что это развод.

Все закончилось тем, что мужчина сдался и понял, что развезти меня на деньги не удастся. Перед уходом он сказал, что придет на следующий день и принесет задаток за алкоголь, но прошла почти неделя, а мужчины как след простыл.

До сих пор остается загадкой, откуда у него появился мой номер телефона, так как никакая продавщица его не давала, и вообще впервые в жизни его увидела", - добавил Дмитрий.

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Уважаемые днепряне, будьте бдительны и не ведитесь на аферы мошенников, которые обманным способом и с помощью гипноза пытаются Вас обобрать.

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