Донорство яйцеклеток и спермы: сколько за это платят в Днепре

Донорство яйцеклеток и спермы помогает бесплодным супружеским парам завести ребенка. Так, доноры могут на этом заработать хорошие деньги, но при этом позволят семье обрести настоящее счастье.

OBOZREVATEL подробно расскажет, кто может стать донором яйцеклеток и спермы, и сколько за это платят в Днепре.

Донорство яйцеклеток и спермы

Законно ли донорство яйцеклеток и спермы?

В Украине с 2013 года действует приказ Министерства Здравоохранения "Об утверждении порядка применения вспомогательных репродуктивных технологий", который регулирует порядок применения репродуктивных методик.

Как говорится в статье 123 Семейного кодекса Украины, в случае рождения женщиной ребенка, зачатого в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий, осуществленных с письменного согласия ее мужа, он записывается отцом ребенка.

В случае перенесения в организм другой женщины эмбриона человека, зачатого супругами (мужчиной и женщиной) в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий, родителями ребенка являются супруги.

Также супруги признаются родителями ребенка, рожденного женой после перенесения в ее организм эмбриона человека, зачатого ее мужем и другой женщиной в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий.

Донорство яйцеклеток и спермы IS-med

Донорство яйцеклеток в Днепре

Чтобы стать донором яйцеклеток, необходимо соответствовать определенным параметрам, пройти несколько этапов подготовки к этому и сдать анализы.

Донором яйцеклеток могут стать женщины, которые соответствуют следующим параметрам:

От 18 до 32 лет и привлекательной внешности;

Без психических заболеваний;

Без наследственных заболеваний;

Женщина, имеющая собственного здорового ребенка;

Без вредных и пагубных привычек;

Женщина, не имеющая медицинских противопоказаний к донорству яйцеклеток.

Во многих клиниках Днепра действуют специальные программы по донорству яйцеклеток и спермы.

Чтобы стать донором, необходимо оставить анкету на сайте понравившейся клиники. Затем записаться на первичное обследование и сдать ряд анализов. Отметим, что при себе нужно иметь следующие документы:

Паспорт гражданина Украины;

ИНН;

Свидетельство о рождении ребенка/детей;

Свидетельство о браке или разводе;

Ваше детское фото.

Анкета для участия в программе по донорству

Анкета для участия в программе по донорству

Анкета для участия в программе по донорству

Анкета для участия в программе по донорству

После этого Вы проходите первичный осмотр и сдаете анализы:

Определение группы крови и резус-фактора;

Общий осмотр у терапевта и вывод о допустимости хирургического вмешательства;

Осмотр у нарколога и психиатра;

Генетическое обследование;

Обследование у гинеколога;

Электрокардиограмма;

Общий анализ крови и анализ на биохимию.

Анализ на репродуктивные гормоны;

Анализ мочи;

Анализ на сифилис, ВИЧ и гепатиты В и С;

Мазок влагалища на флору и степень чистоты;

Обследование на заболевания, передающиеся половым путём;

Мазок шейки матки;

Флюорография.

После прохождения обследования Вам дают заключение о возможности участия в программе донорства яйцеклеток.

Отметим, что в Днепре медицинское обследование для кандидатов в доноры яйцеклеток проводится бесплатно.

Во время подготовки к донорству, рост яйцеклеток стимулируют медикаментозно. Поэтому на протяжении некоторого времени необходимо будет принимать лекарственные средства. По окончанию этого этапа будет проведен забор яйцеклеток.

Сколько в Днепре платят донорам яйцеклеток

В Днепре донор яйцеклеток может получить от 25 тысяч до 35 тысяч гривен. Это зависит от выбора клиники и от количества полученных яйцеклеток. После забора яйцеклеток врач скажет Вам о результате. Выплата компенсации происходит в день донации.

Донорство яйцеклеток и спермы ZIMA Magazine

Донорство спермы в Днепре

Для того, чтобы стать донором спермы, нужно также полностью обследоваться, сдать ряд анализов и пройти проверку на наличие генетических заболеваний.

В Днепре донором спермы может стать здоровый мужчина от 20 до 35 лет. Кроме этого, он должен иметь:

Высшее или средне-специальное образование;

Хорошее физическое здоровье и приятные внешние данные;

Отсутствие вредных привычек и наличие здоровых детей.

Отметим, что в миллилитре эякулята должно содержаться не менее 90 миллионов сперматозоидов, из которых прогрессивно-подвижных должно быть не менее 60%, а морфологически нормальных – не менее 20%.

Для начала следует обратиться в клинику и сдать пробную спермограмму. Если результаты соответствуют показателям, необходимым для донорства спермы, мужчине нужно пройти полное медицинское обследование организма. Отметим, что это совершенно бесплатно.

Донорство яйцеклеток и спермы zarabativaem.com

Претенденту на донорство необходимо пройти следующие процедуры:

Консультация терапевта;

Проведение анализа на ЗППП;

Консультация уролога-андролога;

Консультация генетика;

Консультация психиатра и нарколога.

Если анализы и обследование в норме, то клиника заключает договор с донором.

Личная карта донора

Личная карта донора

После этого кандидат становится полноправным участником программы донорства спермы, длительность которой составляет не более 1,5-2 лет.

Кроме этого, сперму можно сдавать не чаще одного раза в неделю. Для этого необходимо воздержание от половой жизни в течение трех дней до сдачи и хорошее самочувствие в день сдачи.

После процедуры врач исследует качество эякулята и, если качество соответствует нормативным показателям, то донору выплачивается денежное вознаграждение.

В Днепре донорам спермы за одну порцию платят от 200-300 гривен. Компенсация зависит от многих медицинских факторов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в рамках нового этапа медицинской реформы услуги роддомов станут бесплатными с 1 апреля 2020 года. На каждую роженицу медучреждениям будут выделять 8500 гривен.

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