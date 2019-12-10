Днепр лидирует по уровню загрязнения в Украине: причина катастрофических показателей

Выбросы промышленных предприятий Днепра и области способствуют развитию огромного количества заболеваний. Кроме того, по тем же причинам днепряне подвержены синдрому хронической усталости.

О том, какие предприятия больше всего загрязняют Днепр и какие районы города наиболее подвержены опасности – расскажет OBOZREVATEL.

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Днепропетровская область – одна из самых загрязненных территорий в Украине. Это не странно, ведь здесь расположено огромное количество промышленных предприятий еще с советских времен. Именно наследие в виде большой концентрации заводов, комбинатов и станций влечет за собой проблему негативного влияния на здоровье людей, которая уже сегодня достигает пиковой отметки.

Основные блоки загрязнения – воздух и вода. Но кроме вредных для здоровья предприятий есть еще один немаловажный фактор – ухудшение ситуации из-за автомобильных выхлопов. Согласно данным за 2016 год "Экологического паспорта" в Днепре, 40% загрязнения воздуха в городе связано с большим количеством автомобилей.

"Конечно же, от загрязнений больше всего страдают центральная часть города и промышленная зона. Кроме того, ухудшилась ситуация в вопросе поверхностных вод. К тому же, большую роль играют климатические изменения по всему миру. На большинстве предприятий до сих пор действую старые системы очистки и в наше время при такой нагрузке на производство их недостаточно", – рассказал заместитель директора по вопросам экологии КП "Центр экологического мониторинга" Днепропетровского областного совета Алексей Ангурец.

Об основных загрязнителях в Днепре

Специалист акцентирует на том, что можно выделить основные города в области, которые больше всего загрязняют воздух в Украине:

"Если говорить о данных по области – то это Днепр, Кривой Рог и Каменское. Именно эти города имеют большое влияние на экологические показатели. В Днепре вообще нет такого района, где поблизости нет промышленной зоны – выбросы касаются каждого горожанина".

Днепропетровская область – не единственный загрязнитель. Совсем недавно СМИ опубликовали ТОП–10 предприятий, которые приносят огромных вред атмосфере и здоровью. В список входят такие предприятия Днепропетровской области с самыми большими выбросами загрязняющих веществ:

– АрселорМиттал Кривой Рог, Днепропетровская обл., г. Кривой Рог – 208,2 тыс. т. – второе место в рейтинге;

– ДТЭК Павлоградуголь, Днепропетровская обл., г. Павлоград - 121,2 тыс. т. – пятое место в рейтинге;

– Днепровский меткомбинат, Днепропетровская обл., г. Каменское – 99 тыс. т. – шестое место в рейтинге.

"В Днепропетровской области существуют 15 основных загрязнителей. Все они участвуют в областной программе, которая направлена на снижение выбросов и вбросов. Для улучшения экологического состояния, предприятия устанавливают новые фильтры, системы очистки, замкнутые циклы по использованию воды, а также оптимизируют использование энергии. Все это уже начало давать свои плоды, чему мы рады", – подытожил Алексей Ангурец.

По словам днепровских активистов, есть еще несколько немаловажных факторов, влияющий на экологические показатели:

"Конечно же, традиционно от выбросов страдают центральные районы, ведь они перегружены автотранспортом. Но есть и сезонные проблемы – сжигания листьев и твердотопливные котлы в частном секторе, которыми плотно опоясаны окраины Днепра и область", – рассказала эко-активист и участник общественной инициативы "Save Dnipro" Ирина Черныш.

Днепровская команда активистов "Save Dnipro", которая борется за чистую окружающую среду, создала экологический бот для мониторинга информации об окружающей среде Украины и промышленных загрязнителях. Это первый в Украине экологический бот для агрегации данных о разрешительных документах и процедурах загрязнителей окружающей среды, уплате экологических налогов и о качестве воздуха.

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Активисты проверяют загрязнения с помощью мониторов качества воздуха. Приборы объединены в сеть Saveecobot, которая собирает данные о всей Украине. Посмотреть их может каждый. Именно по данным "Save Dnipro", хуже всего обстоят дела в Днепре, на втором месте – Мариуполь.

Скриншот saveecobot.com

Скриншот saveecobot.com

Как это влияет на здоровье

По мнению специалистов, загрязнение воздуха является причиной респираторных, инфекционных и сердечных заболеваний, инсульта, рака легких и осложнений, связанных с беременностью. У детей, вдыхающих грязный воздух, все чаще проявляется астма, хроническая легочная недостаточность, задержка роста, диабет, детское ожирение и умственная отсталость.

Вдыхание воздуха, в котором присутствуют продукты горения, даже в течение непродолжительного времени, например, увеличивают риск получить ишемическую болезнь сердца.

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