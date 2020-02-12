Детский день рождения в Днепре: во сколько обойдется праздник

Родители всегда хотят устроить незабываемый и сказочный праздник в честь дня рождения своего ребенка. Для этого на помощь приходят развлекательные агентства и аниматоры.

Как в Днепре отметить детский день рождения и во сколько это обойдется – расскажет OBOZREVATEL.

Детский день рождения в Днепре voinushka.dp.ua

Квест-комната

В Днепре все чаще становятся популярные квест-комнаты с интересными играми.

Так, детский день рождения можно провести в квест-комнате с ведущим, аниматорами и увлекательными играми и заданиями.

Один из квест-клубов Днепра предлагает несколько видов празднования: эконом, стандарт и премиум.

Эконом – ведущий, игровые механизмы и аренда кафе на 1,5 часа. Стоимость – 1200 гривен.

Стандарт – ведущий, кафе, дополнительные механизмы и пригласительные для всех гостей. Стоимость – 1500 гривен.

Премиум - ведущий, игровые механизмы и аренда кафе, костюмы супергероев и костюмированная фотосессия. Стоимость – 2100 гривен.

Отметим, что цена праздника зависит от выбора квеста. В подобных игровых клубах есть множество видов квестов, стоимость которых увеличивается вместе с перечнем услуг.

Эконом – ведущий, игровые механизмы, аренда кафе на 1,5 часа. Стоимость – 1500 гривен.

Стандарт - ведущий, игровые механизмы, аренда кафе, актеры и пригласительные для всех гостей. Стоимость – 1800 гривен.

Премиум - ведущий, игровые механизмы, аренда кафе, актеры, пригласительные для всех гостей и фотосессия с актерами. Стоимость – 2500 гривен.

Квесты идеально подходят для проведения детского день рождения. Они разработаны специально для детей. Игрокам предлагают множество интересных заданий, игры с неоновыми подсветками, ролевые квесты и т.д.

Детский день рождения в Днепре

Развлекательные центры

Развлекательные центры Днепра предлагают насыщенные программы для празднования детского дня рождения.

Вы можете организовать программу по своему сценарию или воспользоваться услугами организации.

Детей ожидают подвижные игры, проникновение в виртуальную реальность, прятки и многое другое. Кроме этого, для гостей предоставят банкетные комнаты, вкусные угощения и подарят незабываемые эмоции.

Стоимость такого праздника в одном из развлекательных центров Днепра зависит от выбора пакетного предложения:

Мини – банкетная комната, лазерные бои и игры и лазерный лабиринт. Продолжительность – 1,5 часа. Стоимость варьируется от 3 тысяч до 3250 гривен.

Стандарт – банкетная комната, лазерные бои и игры, лазерный лабиринт, кнопочный бой. Продолжительность – 2 часа 15 минут. Стоимость – 3600-3900 гривен.

Макси - банкетная комната, лазерные бои и игры, лазерный лабиринт, кнопочный бой, виртуальная реальность. Продолжительность – 3 часа. Стоимость составляет 4500-4750 гривен.

Отметим, что развлекательные центры предлагают программы, в которых могут участвовать только 10 человек. За последующих участников придется доплатить 10% от стоимости пакетного предложения.

Детский день рождения в Днепре Vgorode.ua

Студии праздника

В Днепре студии праздника могут организовать для Вашего ребенка незабываемую тематическую вечеринку с увлекательными играми и сказочными персонажами.

Так, можно выбрать подходящий формат праздника: малышам, подросткам, тематические вечеринки, шоу на праздник и другое.

Детский день рождения в Днепре

Детский день рождения в Днепре

Детский день рождения в Днепре

Детский день рождения в Днепре

Затем после выбора формата дня рождения, Вы можете выбрать тематику праздника и аниматоров, которые будут развлекать Вашего ребенка и его друзей.

Цены такого праздника зависят от выбора пакета услуг. Программы делятся на три вида:

Программа на один час : эконом – 900-1250 гривен; стандарт – 1100-1400 гривен; премиум – 2500 гривен.

Программа на два часа : эконом – 2200 гривен; стандарт – 3500 гривен; премиум – 5000 гривен.

Программа на три часа: эконом – 3600 гривен; стандарт –5200 гривен; премиум – от 20 тысяч гривен.

Детский день рождения в Днепре

Детский день рождения в Днепре

Детский день рождения в Днепре

Кроме этого, на праздник можно заказать ряд дополнительных услуг:

Услуги

Услуги

Услуги

Развлекательно-спортивные комплексы

Если Ваш ребенок очень активный и любит подвижные игры, то детский день рождения можно ярко и незабываемо провести в развлекательно-спортивных комплексах Днепра.

Организаторы помогут выбрать формат и стиль праздника, составят уникальную программу, предоставят на выбор кухню и меню праздничного стола, а также подберут аниматоров и инструкторов.

Стоимость зависит от выбора тематики и стиля праздника. Подобные развлекательные комплексы предлагают следующие:

Анимационный квест – 700-800 гривен/час;

Аниматоры для малышей – 700-800 гривен/час;

Аквагримм – 100-125 гривен;

Аниматор робот – 3 тысячи гривен/30 минут;

Кулинарный мастер-класс – 300 гривен + стоимость блюд;

Творческий мастер-класс – от 60 до 200 гривен;

Лазертаг – 30 минут – 600-900 гривен; один час – 1000-1500 гривен;

Бампербол – 30 минут – 600-900 гривен; один час – 1000-1500 гривен;

Цирковое шоу с собаками – 1000 гривен/30 минут;

Мыльное шоу, иллюзион шоу, цирковое шоу с собаками – 1500 гривен/час;

Шоу мыльных пузырей – 1000 гривен/30 минут;

Научное химик шоу – 1250 гривен/45 минут;

Крио шоу – 1350 гривен/45 минут;

Серебряное шоу – 2000 гривен/час;

Караоке – 500-600 гривен/час;

Мафия – 1400 гривен;

Виртуальная реальность – 2000 гривен/два часа;

Анимационная программа на роликах – 1000 гривен/час;

Фотограф – 400-600 гривен/час;

Видеосъемка – 1500 гривен.

Детский день рождения в Днепре cascadepark.dp.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, куда в Днепре можно отдать старые ненужные вещи, и как за это получить дополнительную копейку.

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