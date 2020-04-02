"Дешевые подонки": Филатов обрушился на политиков, спекулирующих на эпидемии

Мэр Днепра Борис Филатов обвинил представителей некоторых политических сил в манипуляциях и попытках спекулировать на горе людей. Иногда эти политики опускаются до откровенного вранья, выдавая за свои достижения результаты работы городской власти. Об этом Филатов написал на своей странице в Фейсбук.

В частности, подобные спекуляции, по словам мэра Днепра, он заметил вокруг дезинфекции помещений, жилых домов и городского транспорта.

"Усилена обработка первых этажей подъездов, лифтов, отделений первичной медицинской помощи, больниц, поликлиник, а также общественного транспорта. Обеззараживание хлоросодержащими растворами проводят не реже, чем раз в три дня. Город получил еще 160 механических (вакуумных) распылителей. Дома ОСББ, в которых за дезинфекцию отвечают председатели объединений, распределены по "кустовому" принципу. В каждом районе выбраны ответственные за санитарную обработку. Почти все они уже получили свои механические распылители. В случае возникновения проблем все горожане могут обратиться в департамент ЖКХ", - перечислил Филатов.

Информатор Днепр

"Политическим клоунам, которые рекламируют муниципальные распылители как "помощь их партии горожанам", я передаю особый привет. Вы - подонки. Причём дешёвые", - добавил он.

Заполучить дополнительные политические баллы отдельные политсилы, по словам Филатова, пытаются также на проведении городской властью плановых ремонтных работ.

"В городе продолжаются все плановые работы – ремонты подъездов, крыш и внутриквартальных дорог. Те, кто, нарушая условия карантина, пытается организовать вокруг муниципальных строек свой политический пиар, уведомляю, что мы будем беспощадно штрафовать ваше партийное "мясо", которое бродит в рекламных жилетках возле городских асфальтоукладчиков", - рассказал Филатов.

Пригрозил мэр штрафами также тем, кто, вопреки существующим карантинным ограничениям, подвергает жизни горожан риску, запуская "социальные маршруты".

"Всех нелегальных перевозчиков, которые вопреки введенному спецрежиму общественного транспорта, запускают под политическими знаменами так называемые "социальные маршруты", ждёт конфискация подвижного состава по решению комиссии по ТЭБЧС. Хотите принимать участие в смешных игрищах "вечно вторых" политических импотентов, пытаясь заработать копейку на людском горе? Я нанесу вам материальный ущерб", - пообещал Филатов.

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