Жители Днепра и области останутся без газа: адреса . bigmir.net

В Днепре и Днепровском районе временно ограничат распределение газа в жилых домах.

Отключение газоснабжения связано с выполнением ремонтных работ на газовых сетях. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Днепрогаз".

Жители останутся без голубого топлива по таким адресам:

Днепр, Индустриальный район (с 10.09.2020):

ул. Летняя, 1, 7, 1/4, 1/7, 1/5, 1/12, 7/9, 7/2, 9/10, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 10а.

Подгородное (с 15.09.2020):

ул. Апельсиновая, 1,6;

ул. Гранатовая, 2, 4, 5, 7, 8;

ул. Лимонная, 1, 2, 3, 4, 5, 7;

ул. Мандариновая, 1, 2, 3, 7, 9;

б/д Ландыш, 1, 2, 4.

с 16.09.2020:

ул. Ореховая, 46, 44, 4, 5, 3;

ул. Липовая, 76, 71, 72;

ул. Уютная, 59, 49, 57, 58, 56, 41, 60, 39, 43;

ул. Березовая, 90, 91, 92а;

ул. Лазурная, 19, 20, 108, 16, 33, 23, 31, 18, 21, 29, 35;

ул. Береговая, 102;

ул. Яблоневая, 86, 85, 80, 87, 88, 89, 92.

с 24.09.2020:

ул. Коваля, 32, 34, 35, 36, 37, 46, 48, 50, 54.

Подачу газа возобновят после окончания регламентных работ. Отмечается, что потребители должны обеспечить работникам газовой компании доступ в каждое газифицированное помещение.

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