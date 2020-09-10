Жители Днепра и области останутся без газа: адреса . bigmir.net
В Днепре и Днепровском районе временно ограничат распределение газа в жилых домах.
Отключение газоснабжения связано с выполнением ремонтных работ на газовых сетях. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Днепрогаз".
Жители останутся без голубого топлива по таким адресам:
Днепр, Индустриальный район (с 10.09.2020):
ул. Летняя, 1, 7, 1/4, 1/7, 1/5, 1/12, 7/9, 7/2, 9/10, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 10а.
Подгородное (с 15.09.2020):
ул. Апельсиновая, 1,6;
ул. Гранатовая, 2, 4, 5, 7, 8;
ул. Лимонная, 1, 2, 3, 4, 5, 7;
ул. Мандариновая, 1, 2, 3, 7, 9;
б/д Ландыш, 1, 2, 4.
с 16.09.2020:
ул. Ореховая, 46, 44, 4, 5, 3;
ул. Липовая, 76, 71, 72;
ул. Уютная, 59, 49, 57, 58, 56, 41, 60, 39, 43;
ул. Березовая, 90, 91, 92а;
ул. Лазурная, 19, 20, 108, 16, 33, 23, 31, 18, 21, 29, 35;
ул. Береговая, 102;
ул. Яблоневая, 86, 85, 80, 87, 88, 89, 92.
с 24.09.2020:
ул. Коваля, 32, 34, 35, 36, 37, 46, 48, 50, 54.
Подачу газа возобновят после окончания регламентных работ. Отмечается, что потребители должны обеспечить работникам газовой компании доступ в каждое газифицированное помещение.
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