Зеленский прибыл в Днепропетровскую область. Первые фото

В среду, 26 августа, в Днепропетровскую область приехал президент Украины Владимир Зеленский.

Поездка осуществляется в рамках рабочего визита. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места события (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Изначально глава государства побывал на трассе Днепр-Кривой Рог, где ему показали план ремонта и строительства дорог в Днепропетровской области. Вместе с гарантом прибыли также губернатор Александр Бондаренко и глава Днепропетровского областного совета Святослав Олейник.

Зеленский побывал на трассе Днепр-Кривой Рог

Как рассказал начальник службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Дмитрий Чумаченко, на сегодняшний день в нашей области активно ремонтируют и строят дороги. Это происходит в рамках президентской программы "Большая стройка":

"Сейчас мы находимся на трассе Днепр-Кривой Рог. Здесь происходят масштабные работы, которые планируют завершить до конца 2020 года. В дальнейшем планируем перейти к ремонту дорог в Николаевской области", – сообщил Чумаченко.

План ремонта и строительства дорог в Днепропетровской области

Отметим, что в рамках этой программы на ремонт дорог выделили 6,3 млрд гривен.

"Ремонт всех дорог будет закончен в разные сроки, так как все зависит от финансирования", – подчеркнул глава службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Дмитрий Чумаченко.

Начальник службы автодорог в Днепропетровской области Дмитрий Чумаченко рассказал о масштабных ремонтах

В свою очередь, президент Владимир Зеленский сказал, что дороги в области будут абсолютно новые и хорошие:

"Приятно видеть, что Днепропетровская область участвует в нашей программе "Большая стройка". Дороги активно строят. Сейчас Днепр-Кривой Рог, также в сторону Никополя, Киева. Здесь будет абсолютно новая дорога", – сообщил глава государства.

Также Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с днепровским аэропортом. Он сообщил, что до конца сентября этого года днепряне увидят изменения:

"После 15 сентября проведут тендерные процедуры. До конца сентября мы увидим начало работ. В этом году строительство днепровского аэропорта точно начнется", – сказал президент.

Президент прокомментировал ситуацию с днепровским аэропортом

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепропетровскую область с рабочим визитом приедет Владимир Зеленский. В течение двух дней президент посетит Днепр и Кривой Рог.

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