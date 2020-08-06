Заместитель мэра Днепра попал в реанимацию с пневмонией
Заместитель мэра Днепра попал в реанимацию с пневмонией. svidok.info
Заместителя городского головы Днепра, директора городского департамента здравоохранения Андрея Бабского госпитализировали в отделение реанимации городской клинической больницы №16.
Чиновник самостоятельно обратился в медучреждение в связи с плохим самочувствием. Как поделился заммэра на своей странице в Facebook, в ходе обследования у него выявили левостороннюю бактериальную пневмонию.
Также Андрей Бабский прошел тестирование на наличие коронавирусной инфекции. По результатам исследования диагноз не подтвердился.
Заместитель мэра Днепра попал в реанимацию с пневмонией Facebook/Андрей Бабский
Скриншот Facebook/Андрей Бабский
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре зафиксировали девять новых случаев заражения COVID-19.