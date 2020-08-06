Заместитель мэра Днепра попал в реанимацию с пневмонией. svidok.info

Заместителя городского головы Днепра, директора городского департамента здравоохранения Андрея Бабского госпитализировали в отделение реанимации городской клинической больницы №16.

Чиновник самостоятельно обратился в медучреждение в связи с плохим самочувствием. Как поделился заммэра на своей странице в Facebook, в ходе обследования у него выявили левостороннюю бактериальную пневмонию.

Также Андрей Бабский прошел тестирование на наличие коронавирусной инфекции. По результатам исследования диагноз не подтвердился.

Заместитель мэра Днепра попал в реанимацию с пневмонией Facebook/Андрей Бабский

Скриншот Facebook/Андрей Бабский

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре зафиксировали девять новых случаев заражения COVID-19.