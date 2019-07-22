Выборы в Раду: что происходит в окружных комиссиях Днепра

В Днепре продолжается обработка протоколов голосования на избирательных участках.

Активнее всех протоколы обрабатывают в ОИК № 28. Об этом сообщает журналист OBOZREVATEL с места событий.

Выборы в Днепре День

В среднем по Днепру обработали более половины протоколов. Их регистрацию замедляет наличие ошибок и необходимость в повторном пересчете голосов по месту голосования.

Выборы в Раду в Днепре

Члены участковых комиссий вынуждены часами ожидать своей очереди на регистрацию протоколов голосования.

Выборы в Раду в Днепре

Как отмечают представители окружных комиссий Днепра, явка избирателей по всему городу небольшая – варьируется от 30 до 50 %. Несмотря на это, избежать прецедентов не удалось.

Выборы в Раду в Днепре

Чаще всего избиратели сталкивались с отсутствием своих данных в списках, сообщила член ОИК № 25 Наталья Соломинина.

"Особых прецедентов не было, единственное – избиратели не всегда находили себя в списках. Несмотря на трудности, более половины протоколов уже обработали. Сейчас уже легче", - отметила Соломинина.

Выборы в Раду в Днепре

Секретарь окружной избирательной комиссии № 26 Егор Москаленко рассказал, что обработка протоколов полностью завершится только во вторник – еще сутки комиссия будет принимать жалобы.

"По состоянию на утро мы приняли протоколы от 55 участковых комиссий, из которых 35 внесены в систему, 11 – направлены на уточнения. Другие комиссии уже прибыли, ждут. К нам поступила жалоба от избирателя, которому не выдали бюллетень в связи с тем, что он был снят с регистрации. Она была отклонена, так как была написана с нарушением закона по ст. 10", - сообщил Москаленко.

Выборы в Раду в Днепре

Выборы в Раду в Днепре

Как отмечают в окружных комиссиях, оформление отчетной документации займет еще порядка 3-5 часов.

Выборы в Раду в Днепре

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что известный украинский комик жестко высмеял выборы в Раду.

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