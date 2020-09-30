В университете Днепра зафиксировали вспышку COVID-19

В Днепровском национальном университете имени Олеся Гончара коронавирусом заразились студенты и сотрудники ВУЗа.

По состоянию на среду, 30 сентября, подтверждены девять случаев заболевания COVID-19 среди учащихся, три – среди сотрудников. Об этом сообщили в Telegram-канале "Карантин Днепр".

Как рассказал руководитель группы по мониторингу эпидемиологической ситуации в ДНУ, председатель профсоюзной организации Евгений Снида, коронавирусом заразились студенты пяти факультетов: украинской и иностранной филологии и искусствоведения; физико-технического; химического; физики, электроники и компьютерных систем; экономики.

Группы, где учились заболевшие, отправили на самоизоляцию. Обучение для них продолжается в дистанционном формате. Все студенты, у которых выявили COVID-19, получают лечение амбулаторно.

"Факультеты университета ежедневно подают сведения об отсутствии студентов на занятиях и причины этого отсутствия", – отметил Снида.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре НТУ "Днепровская политехника" ушел на карантин из-за вспышки COVID-19. Проводить очные занятия разрешили в случае крайней необходимости.